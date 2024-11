Cesena, consegnati i quattro appartamenti Ers di via Parini

Grande festa questo pomeriggio in via Parini 15, alla Fiorita, dove si trovano i quattro appartamenti “smart” dell’immobile di Edilizia Residenziale Sociale (Ers) destinati dall’Amministrazione comunale di Cesena e dai Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio al progetto “CasIna CurvAmare” gestito dalla Cooperativa sociale Cils per l’autonomia abitativa di ragazzi con disabilità. È questo un progetto dalla forte spinta innovativa che consente di andare oltre la logica della mera istituzionalizzazione, in favore di esperienze di vera e propria acquisizione di competenze per la vita autonoma. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Enzo Lattuca, l’assessora Carmelina Labruzzo, il consigliere comunale con delega all’accessibilità degli spazi pubblivi e privati Carlo Verona, Luca Santi, presidente di Cils, tutti gli operatori che hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno alla piena attuazione di questo progetto, e naturalmente i nuovi inquilini con le loro famiglie.

“In via Parini – commenta l’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo – c’è un complesso di abitazioni molto speciale: nella palazzina edificata al fianco del centro anziani ‘La Fiorita’ sono distribuiti otto appartamenti, quattro dei quali – al primo piano – assegnati ai nuclei familiari che hanno partecipato al bando per l’edilizia residenziale sociale, e ulteriori quattro, al piano terra, pienamente accessibili, dotati di domotica, che accolgono i nuovi inquilini. È questo il progetto ‘Casina CurvAmare’ che di fatto rappresenta una sfida ambiziosa per sette ragazzi con disabilità che, pur condividendo alcuni momenti quotidiani, provano ad abitare in piena autonomia. È questo il sogno che finalmente realizziamo grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegnate a Cesena. Oggi dunque è un giorno di grande festa: festeggiamo con e per questi ragazzi, per i loro sogni e per il loro futuro”.