Cesena. Consegnati i capitoli della Giostra d’incontro

CESENA. Una tradizione plurisecolare ravvivata da iniziative di comunità che chiamano a raccolta singoli cittadini, esercenti, i quartieri e tutti gli appassionati. Sono stati consegnati alla Biblioteca Malatestiana i Capitoli della Giostra d’incontro di Cesena che, come ogni anno, sarà riproposta nel centro storico cittadino il prossimo settembre attraverso suggestive iniziative, dal corteo allo scontro tra i cavalieri. A consegnare il documento all’Assessore alla Cultura Carlo Verona sono stati la Vicepresidente dell’Associazione “Giostra di Cesena” Elena Braschi e la socia Annamaria Baratelli. Al momento inoltre hanno preso parte la Dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura Elisabetta Bovero e il Direttore Scientifico della Malatestiana Paolo Zanfini.

La consegna dei Capitoli era stata annunciata dall’Associazione già nel 2019, anno in cui sulla piattaforma di crowdfunding Idea Ginger venne avviata, su progetto del socio fondatore Daniele Braschi con il sostegno della BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, la raccolta fondi per l’acquisto di un’armatura da torneo appartenente don Salvatore Manfredi. Si tratta di una fedele riproduzione in ferro della prima posseduta dalla sua casata, risalente al 1480, e usata per partecipare a quattro Campionati mondiali di Giostra d’incontro, in Italia, Norvegia, Russia e Canada. L’idea dei soci fondatori è di lanciare attorno a questa armatura attività didattiche con lo scopo di portare la ricca tradizione cavalleresca cesenate nelle scuole tra gli studenti.

Per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ambizioso progetto, ben 224 sostenitori, l’associazione Giostra di Cesena APS ha creato delle ricompense uniche, come, ad esempio, l’inserimento del nome del benefattore, o della persona indicata, nel “Capitolo della Giostra 2021”. «La consegna dei Capitoli della Giostra di Cesena alla Biblioteca Malatestiana – commenta l’Assessore Carlo Verona – conferma la stretta relazione che intercorre da secoli tra questa suggestiva manifestazione e la città di Cesena. La Malatestiana è la casa dei libri ma anche della storia e dell’identità della nostra città. Per questa ragione, non solo accogliamo questo documento con i nomi di tutti i sostenitori ma ci impegniamo a presentarlo pubblicamente nell’ambito delle iniziative che ci accompagneranno, già dalla primavera, alla prossima edizione della Giostra in centro storico».

«La raccolta fondi – commenta la Vicepresidente Elena Braschi – è andata ben oltre le aspettative, tanto è che le risorse in esubero sono state utilizzate nel 2022 per riportare la Giostra in Piazza del Popolo, luogo in cui venivano anticamente svolte le competizioni. L’evento è stato seguito da tantissimi cesenati, molti dei quali hanno poi scelto di fare parte dell’associazione come volontari Alfieri, Figuranti o semplicemente soci, per condividere e valorizzare questo patrimonio».

L’Associazione Giostra di Cesena APS è un’associazione culturale nata con lo scopo di promuovere e diffondere lo studio della storia e si propone di rilanciare la Giostra di Cesena come occasione di approfondimento culturale e conoscenza della storia cittadina.