Cesena, Confcommercio: “Un’ora di sosta gratis a Natale? Bella idea, ma estendiamola per tutto l’anno”

Confcommercio Cesena in una nota “accoglie con soddisfazione la decisione dell’Amministrazione comunale di introdurre la sosta gratuita nel centro storico durante il periodo delle festività natalizie. Una misura che va nella direzione auspicata più volte dall’associazione e che rappresenta un’opportunità per favorire gli acquisti, sostenere le attività commerciali e rendere il cuore della città più accessibile e attrattivo”.

“Accogliamo positivamente questa decisione, che Confcommercio richiede da tempo e che può contribuire a incentivare cittadini e visitatori a scegliere il centro storico per i propri acquisti – sottolinea il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani -. Il periodo natalizio rappresenta un momento fondamentale per il commercio e un’occasione importante per valorizzare i negozi di vicinato. Agevolare la sosta significa offrire una possibilità concreta a chi desidera fare shopping, usufruire dei servizi, incontrarsi e vivere la città, contribuendo a mantenere vitale il tessuto commerciale del centro”. L’esigenza, tuttavia, non si esaurisce con le festività natalizie. Per Confcommercio, la necessità di rendere il centro storico più fruibile e di contrastare la desertificazione commerciale richiede una visione più ampia, capace di tradursi in interventi continuativi e strutturali.

“Il nostro auspicio – afferma Patrignani – è che questa misura possa rappresentare un ulteriore passo verso una politica della sosta più favorevole al commercio, da estendere e strutturare durante tutto l’anno. La necessità di sostenere i consumi e rendere il centro storico facilmente accessibile non si esaurisce con le festività natalizie, ma riguarda la quotidianità delle imprese e delle persone che scelgono Cesena per fare acquisti, usufruire dei servizi e vivere la città”.