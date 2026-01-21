Cesena, Confcommercio premia 90 imprese storiche: ecco chi sono

L’Unione provinciale di Forlì-Cesena di Confcommercio, presieduta da Augusto Patrignani, celebra giovedì 22 gennaio alle ore 15, al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’ottantesimo anniversario della fondazione di Confcommercio Cesena e Forlì. All’evento interverrà il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli. A rappresentare la Regione Emilia-Romagna sarà la consigliera regionale Francesca Lucchi. Dopo l’atteso intervento del presidente nazionale, Sangalli premierà circa novanta imprese presenti sul mercato da oltre cinquant’anni, di cui una settantina con sede nel territorio cesenate. Un riconoscimento che valorizza in modo simbolico e concreto il ruolo del comparto commerciale, turistico e del terziario, pilastri dell’economia locale e fattori essenziali di coesione sociale. Ad aprire gli interventi sarà il presidente provinciale Augusto Patrignani. “Quella di giovedì sarà una festa del lavoro, ma prima ancora delle persone e delle famiglie – afferma Patrignani – i grandi protagonisti della storia delle imprese e della città, anche grazie a un felice ricambio generazionale. Sono loro il simbolo vivente del nostro Ottantesimo, che abbiamo già celebrato con una campagna informativa e che ora coroniamo insieme al nostro grande presidente Sangalli, che scalderà i nostri cuori e illuminerà le nostre menti”. L’iniziativa si inserisce nel percorso celebrativo dell’ottantesimo anniversario di Confcommercio, confermando l’impegno dell’associazione nel sostenere e rappresentare le imprese che da decenni contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Le imprese storiche di Cesena

Amadori Patrizia e Paola, Ambrosini Giulio, Andreoli Alverio, Arienti Cesare, Arfelli Redames e Marco, Babini Pietro e Barbara, Baronio Marco, Bernabini Alessandro, Biondi Gianluca e Biondi Federica, Biondi Paolo Boschetti Massimo e Maria Grazia, Braschi Sergio, Casacci Orietta, Arianna e Claudio, Castellani Loris, Mara e Beleffi Rosanna, Dall’Ara Giuseppe e Luciana, Fantini Gabriella e Marco, Ferri Mauro, Fioravanti Monica, Fusconi Gianluca, Guidi Renato, Lucchi Vincenzo, Magnani Silvia e Mantellini Paola, Micca Maria, Montalti Paolo e Mauro, Montanari Vittorio, Neri Alessandro, Paolo e Serena, Righi Vincenzo, Soldati Alan, Giorgia e Cangini Dorina, Strada Orazio, Zani Maurizio, Zignani Letizia, Miserocchi Claudio, Sacchetti Massimo, Sais spa Società Agricola Italiana Sementi, Pavirani Federico e Righi Susanna.

Le imprese storiche di Cesenatico e Gatteo

Famiglia Gradara – Bandiera, Famiglia Baiocchi – Dorini, Famiglia Pieri – Spada, Famiglia Bocchini, Famiglia Bonoli, Famiglia Bondi – Ugolini, Famiglia Bonoli, Famiglia Bellettini – Bracci, Famiglia Baiocchi – Piva, Famiglia Fantini, Famiglia Clementi, Gardini Giovanni, Famiglia Bocchini – Francisconi, Famiglia Pasolini – Maraldi, Famiglia Elleri – Venturi, Famiglia Campana, Famiglia Pagliarani – Grassi, Famiglia Doneda Ronda, Famiglia Poletti – Bravetti, Famiglia Boschetti – Tosi, Famiglia Zanuccoli, Famiglia Calilsesi, Famiglia Figna – Dal Pozzo, Famiglia Pirini, Famiglia Manuzzi, Famiglia Mazzeo – Casali, Famiglia Nasolini, Famiglia Belli – Samorani, Famiglia Benassi – Macrelli, Famiglia Buratti, Rossi Luciano, Saragoni Giovanni, Famiglia Navicella, Famiglia Pirini – Benedetti, Famiglia Pirini - Molinari, Famiglia Paganelli – Fattori, Famiglia Scarpellini, Famiglia Freschi – Pezzi, Famiglia Capacci – Tedaldi, Famiglia Moretti, Famiglia Morigi, Famiglia Genestreti, Famiglia Salani – Ravaldini, Famiglia Grotti.

Le imprese storiche della Valle del Rubicone

Galassi Gian Paolo, Saragoni Sergio, Zamagni Maurizio, Diego, Cristian e Pazzaglia Guglielmo, Venturi Maria Pia, Casadei Luca, Baldini Carlo, Celli Giuliano, Zamagni Mirco, Domeniconi Alessandro e Bisacchi Augusta, Mandato Antonio, Valzania Sergio e Roberto, Pasolini Ermanno

Imprese storiche Valle del Savio