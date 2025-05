Cesena, Confcommercio: “Positivo l’aumento delle forze dell’ordine, ma non basta”

Più forze dell’ordine, più sicurezza. È sempre stato un punto fermo per Confcommercio cesenate, che non ha mai mancato di elogiare gli agenti delle diverse forze dell’ordine per l’encomiabile operato, chiedendo di rimpinguare gli organici a disposizione per meglio fronteggiare l’emergenza dell’ordine pubblico. Per questo motivo Confcommercio cesenate si rallegra che il Governo abbia disposto l’invio di oltre 13.500 unità tra carabinieri, poliziotti e finanzieri per potenziare la sicurezza nei territori, ai quali si aggiungono circa 3mila vigili del fuoco

“Bene la scelta di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco nei territori, come ha rimarcato il nostro presidente nazionale Carlo Sangalli - osserva il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani - una risposta concreta a un’esigenza sentita da cittadini e imprese. La sicurezza è un presupposto fondamentale per la libertà economica, la coesione sociale e la vivibilità delle nostre città. Questo intervento, inoltre, va nella direzione di assicurare maggiore prevenzione e tutela delle attività economiche e ne avremo importanti benefici anche nel nostro territorio”.

“L’adeguamento degli organici - prosegue Patrignani - deve accompagnarsi a leggi che vadano nell’ordine di assicurare alla comunità la certezza della pena mentre nel nostro territorio cesenate si deve agire con il controllo del territorio, la sottrazione al degrado delle aree più colpite perché dove ci sono situazioni di questo genere la criminalità trova terreno fertile. Deve inoltre essere estesa nel comune di Cesena l’installazione di telecamere che in questi anni ha proceduto a rilento”.