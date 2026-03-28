Cesena, Confcommercio: “Più agenti di Polizia Locale all’ingresso e all’uscita delle scuole”

Più agenti di Polizia locale a Cesena per rafforzare sicurezza e viabilità. È la richiesta di Confcommercio Cesena: “I cittadini cesenati - si legge in una nota - hanno espresso la necessità di rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio, in particolare nei punti più sensibili della viabilità urbana. L’attenzione si concentra soprattutto sulle aree adiacenti agli istituti scolastici, nei momenti di ingresso e uscita degli studenti, e lungo le direttrici a maggiore intensità di traffico, dove si registrano con maggiore frequenza rallentamenti, criticità e situazioni di potenziale pericolo”.

Il Presidente di Confcommercio Cesena, Augusto Patrignani, sottolinea come l’operato del Comando della Polizia Locale sia da sempre improntato a professionalità e dedizione, garantendo un presidio importante per la comunità. Allo stesso tempo, evidenzia che, compatibilmente con le risorse disponibili, un incremento della presenza su strada rappresenterebbe un valore aggiunto significativo, in linea con quanto avveniva in passato, quando il presidio diretto contribuiva in modo ancora più evidente alla regolazione del traffico e alla prevenzione dei rischi. “Una presenza più capillare degli agenti, laddove fosse possibile con l’organico a disposizione – afferma Patrignani – contribuisce non solo a migliorare la gestione della circolazione, ma anche ad accrescere la percezione di sicurezza da parte di cittadini, famiglie e operatori economici. Questo è particolarmente importante nelle aree scolastiche e nei quartieri caratterizzati da elevati flussi veicolari, dove la convivenza tra auto, pedoni e ciclisti richiede attenzione costante. La sicurezza della circolazione – prosegue Patrignani – è un elemento fondamentale per la qualità della vita della comunità e per la competitività del tessuto economico locale. Un contesto urbano sicuro, ordinato e ben presidiato favorisce infatti lo sviluppo delle imprese, sostiene l’attrattività del territorio e contribuisce alla creazione di benessere diffuso”.

Alla luce di queste considerazioni, l’invito di Confcommercio cesenate rivolto alle istituzioni è quello di valutare con attenzione possibili interventi organizzativi che consentano di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, rispondendo in modo concreto alle esigenze espresse da cittadini e imprese e contribuendo a rendere Cesena una città sempre più sicura, efficiente e vivibile. Fermo restando che l’adeguamento della pianta organica degli agenti di polizia locale al Comando cesenate è ritenuta da Confcommercio necessaria e auspicabile.