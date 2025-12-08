Cesena, Confcommercio ottimista sui consumi natalizi

CESENA. La Confcommercio cesenate punta sulle tredicesime con ottimismo. Lo afferma il presidente Augusto Patrignani in un comunicato. «Con l’inflazione sotto controllo», dice Patrignani, «l’occupazione ai massimi e un potere d’acquisto in crescita, il mese di dicembre potrebbe segnare un’inversione di tendenza per i consumi delle famiglie . Tra il 2019 e il 2025 la spesa delle famiglie è aumentata appena dello 0,8%, ma diversi indicatori suggeriscono un possibile miglioramento, sostenuto anche dall’ottima performance della Black Week, che ha generato un giro d’affari di 5 miliardi di euro, il 20% in più rispetto allo scorso anno. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi Confcommercio, realizzata in collegamento con i territori fra cui il Cesenate, le tredicesime destinate ai consumi arriveranno a 49,9 miliardi di euro, segnando un incremento di 2,4 miliardi rispetto al 2024».

«La spesa media per famiglia - mette in luce Patrignani - raggiungerà così quota 1.964 euro, 53 euro in più rispetto allo scorso anno. Questo maggiore margine di consumo però non si tradurrà in un forte aumento del budget per i regali di Natale, che resterà sostanzialmente stabile: 211 euro pro capite contro i 210 del 2024. La vera novità è l’orientamento a concedersi più spesso piccoli piaceri personali. Tra le priorità emergono l’acquisto di elettrodomestici, le uscite al ristorante, le serate a teatro o al cinema, le visite ai musei e una maggiore attenzione al benessere. Nonostante la prudenza sul singolo regalo, la spesa complessiva dedicata alle “strenne” raggiungerà i 10,1 miliardi di euro, il livello più alto dal 2020. Aumenta anche la quota di chi farà regali: l’81,5% degli italiani, in crescita rispetto al 79,9% dello scorso Natale. Diminuiscono invece coloro che prevedono festività “dimesse” (dal 77,1% al 72,7%), mentre cresce la percentuale di chi affronta con piacere le spese natalizie, salita dal 44,4% al 47,8%. Insomma, uno scenario che alimenta speranza per il commercio natalizio del Cesenate».