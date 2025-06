Cesena, Confcommercio e Confesercenti: “Il mercato ortofrutticolo merita attenzione”

“Intervenire per risolvere le criticità del Mercato ortofrutticolo perché non è tutto oro quello che luccica dal bilancio della struttura, ma ci sono vari problemi da affrontare”. Lo chiedono in una nota Confcommercio e Confesercenti territoriali dopo che nei giorni scorsi si è svolto un importante e costruttivo incontro tra le associazioni di categoria, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, l’assessore alle attività produttive Lorenzo Plumari e l’amministratore delegato di For, il Mercato ortofrutticolo di Cesena, Alessandro Giunchi. Erano presenti anche alcuni storici operatori del settore che negli anni hanno vissuto in prima persona le trasformazioni del mercato.

“Tema centrale dell’incontro – mettono in luce Confcommercio e Confesercenti cesenati - è stato il rilancio del mercato ortofrutticolo, eccellenza del territorio e unico mercato regionale a registrare ancora un bilancio positivo, grazie all’impegno e alla professionalità delle attività economiche che ancora lo animano. Tuttavia, il calo costante dell’afflusso di clienti e il progressivo abbandono da parte di alcuni operatori che potrebbe purtroppo accrescersi impongono l’adozione urgente di correttivi strategici per garantirne la sostenibilità economica. Abbiamo presentato una serie di proposte concrete, tra cui una logistica più efficiente e un sistema ottimizzato di carico e scarico merci; la revisione degli accordi con la cooperativa dei facchini per contenere i costi di facchinaggio; la possibilità per gli operatori di accedere al nuovo impianto fotovoltaico per abbattere i costi energetici; la revisione dei canoni di locazione; la convocazione più frequente della Commissione Mercato per monitorare e orientare i processi decisionali”.

“L’amministratore delegato Giunchi - proseguono le associazioni di categoria - ha annunciato che è in fase avanzata di realizzazione una nuova piattaforma logistica per velocizzare le procedure di carico-scarico, che verrà ultimata a settembre e sarà presentata alla prossima riunione della Commissione Mercato, ora destinata a riunirsi con maggiore frequenza. Inoltre, sono state accolte alcune richieste operative, come la creazione di aree di parcheggio dedicate a dipendenti e produttori, così da facilitare l’accesso dei clienti e migliorare l’organizzazione degli spazi. Il sindaco Enzo Lattuca, pur riconoscendo che le difficoltà del mercato derivano anche da una congiuntura economica sfavorevole, ha manifestato la piena disponibilità dell’amministrazione comunale ad avviare un percorso di rilancio condiviso, riconoscendo il ruolo strategico del Mercato ortofrutticolo per l’economia cittadina e regionale. L’obiettivo condiviso è quello di costruire un piano di rilancio strutturato e sostenibile, fondato su un approccio sinergico tra istituzioni, gestori e operatori, per restituire al Mercato ortofrutticolo di Cesena un ruolo centrale nel tessuto economico e sociale del territorio”.

“Abbiamo ribadito con chiarezza all’amministrazione comunale che il Mercato Ortofrutticolo di Cesena merita attenzione, ascolto e interventi concreti per evitare che ci sia una fuga di operatori. Si tratta di un patrimonio della città che non può essere lasciato indietro - concludono le associazioni Confcommercio e Confesercenti - Da parte nostra, continueremo a lavorare nella commissione mercato per garantirne la sopravvivenza e il rilancio”.