Cesena, Confcommercio e Confesercenti: “Il centro storico si può curare”

GASTONE BARONIO “Il centro storico cesenate è un bel malato che si può curare e guarire”. Questa è l’estrema sintesi che può definire l’ampio confronto sullo stato del centro storico di Cesena promosso dal nostro giornale con le associazioni di categoria della Confesercenti rappresentata dal Presidente di Cesena Cesare Soldati e Graziano Gozi Direttore di Cesena-Ravenna e della Confcommercio di Cesena rappresentata dal Presidente Augusto Patrignani, dal Direttore Giorgio Piastra, dal Vicerettore Alberto Pesci e dalla responsabile dell’attività sindacale Sara Montalti. Il nostro giornale ha effettuato, in aprile e novembre, la ricerca sulle attività presenti e sui locali chiusi nel cuore del centro storico cesenate, registrando la maggiore chiusura dei negozi dal 19,12% di aprile al 27,08% di novembre sul totale dei locali disponibili nelle zone rilevate.

Considerati questi dati, con il dettaglio nel prospetto presentatovi, se vi chiedo “come sta il centro storico”, cosa rispondente?

Soldati, Confesercenti. I dati sono chiari e il centro storico ha qualche problema di salute da troppo tempo trascurati, però dico anche che è guaribile. Ad esempio, è stato ben curato sulla bellezza, anche se bisogna migliorare i dettagli e l’arredo urbano. L’accessibilità non è negativa ma i parcheggi si possono migliorare. Dobbiamo uscire dai limiti della singola città e curarci anche con il sistema del territorio della Romagna, diventando un insieme più forte, più attrattivo, più scambievole, più competitivo.

Quali sono le cause del malessere per le attività del centro storico?

Confcommercio. Non c’è una sola causa e un solo colpevole. La concorrenza degli acquisti online è un importante problema per chi vende sul posto e non può competere con la gigantesca offerta di prodotti e i bassissimi prezzi per le consegne. Però l’amministrazione comunale ha fatto scelte che hanno complicato l’accessibilità al centro storico privato dei parcheggi interni. È stata fatta perdere l’abitudine di venire in centro storico a tal punto da farlo dimenticare come luogo. Solo se il centro è facilmente accessibile vanno bene le telecamere e la città bella e pedonale. Confesercenti. Per contrastare la sfida dell’e-commerce dobbiamo accettarla e pensare come aiutare le aziende a governare l’evoluzione della domanda e dell’offerta ai clienti. I negozi devono vendere con la loro visibilità sul posto per i clienti che frequentano il centro storico, ma anche online con un sito ben fatto ed efficace. Inoltre, chi offre servizi può vincere la sfida economica. Un semplice esempio con le mercerie che non sono più sostenibili nel centro storico, ma se oltre a vendere il bottone o la cerniera li montano sui vestiti allora stanno in piedi.

Forse il problema è il difficile momento economico dei clienti che devono comprare?

Confcommercio. Non pensiamo che i problemi siano i cambiamenti dell’abitudine delle persone e neppure la mancanza di soldi. Sicuramente in questi ultimi anni diverse persone hanno maggiori difficoltà economiche, ma tutti continuano a spendere in cibo, vestiti, giochi, spettacoli e passatempi, ma scelgono di spendere sempre più nei luoghi di facile accesso e con i parcheggi disponibili. Confesercenti. Forse ancora prima del problema dei soldi per i clienti c’è quello dei costi insostenibili per gli operatori e in particolare per le piccole attività nei centri storici. Occorre subito ridurre tutti i costi burocratici e di controllo se vogliono che le piccole attività continuino a lavorare.

Siamo ancora sui problemi e su alcune soluzioni di “sopravvivenza”. Ci sono soluzioni più strutturale ed entusiasmanti?

Soldati. Credo che ci siano progetti e soluzioni praticabili per Cesena ma da sola farà fatica. Come Romagna abbiamo un patrimonio di successo che può attirare i flussi. Però questo richiede un accordo e un lavoro di elevata professionalità per raggiungere importanti flussi calcolabili. Dobbiamo anche costruire la cultura del vantaggio di comprare a Cesena. È un altro progetto difficile perché occorre andare a trovare la gente dov’è, e oggi è sui social. In questo Cesena è indietro nella soluzione ma occorre raggiungerla. Patrignani. Bene il progetto Romagna continuamente riproposto e atteso, ma la principale cura è migliorare e facilitare l’accessibilità perché i nostri principali clienti sono nel comprensorio e si muovono con le loro auto. Solo se, come succede nei centri commerciali, garantiamo un numero adeguato di flussi di persone dentro al centro storico possiamo dire al singolo operatore che è demerito suo se non sono entrati dentro la sua attività. Ma se la gente non arriva?!

Siete Sindaci per un giorno: cosa fareste per fare aprire nuove attività nel centro storico cesenate?