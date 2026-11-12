Cesena, Confcommercio e Confesercenti: “Il centro storico si può curare”

GASTONE BARONIO
“Il centro storico cesenate è un bel malato che si può curare e guarire”. Questa è l’estrema sintesi che può definire l’ampio confronto sullo stato del centro storico di Cesena promosso dal nostro giornale con le associazioni di categoria della Confesercenti rappresentata dal Presidente di Cesena Cesare Soldati e Graziano Gozi Direttore di Cesena-Ravenna e della Confcommercio di Cesena rappresentata dal Presidente Augusto Patrignani, dal Direttore Giorgio Piastra, dal Vicerettore Alberto Pesci e dalla responsabile dell’attività sindacale Sara Montalti.
Il nostro giornale ha effettuato, in aprile e novembre, la ricerca sulle attività presenti e sui locali chiusi nel cuore del centro storico cesenate, registrando la maggiore chiusura dei negozi dal 19,12% di aprile al 27,08% di novembre sul totale dei locali disponibili nelle zone rilevate.