Cesena, Confcommercio consegna ai sindaci le chiavi dei negozi chiusi

Nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, nella sede di Confcommercio Cesenate, il presidente Augusto Patrignani ha consegnato simbolicamente ai sindaci del territorio le chiavi dei negozi che hanno chiuso nei centri storici. L’iniziativa, dal titolo “La Giornata delle Chiavi”, rientra nel piano di mobilitazione nazionale lanciata dall’associazione di categoria “Viviamo la città”. Prima della consegna il presidente e i primi cittadini si sono confrontati sul piano di rilancio del commercio presentato dall’associazione. Il programma mira a migliorare l’accessibilità ai centri storici, a sostenere le imprese esistenti e ad attrarre nuove aperture attraverso agevolazioni e investimenti mirati. Sebbene le proposte siano destinate ai sindaci, questi ultimi hanno evidenziato come le criticità presentate siano di natura nazionale e non locale, come ad esempio la concorrenza del e-commerce e il carovita, che ha modificato le abitudini di acquisto dei cittadini.