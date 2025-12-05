Cesena, Confcommercio: “Analizzare a fondo il fenomeno dei Neet”

La richiesta del presidente Confcommercio Augusto Patrignani è di effettuare una ricognizione sui Neet nel territorio cesenate e provinciale per identificare con precisione il fenomeno e contrastarlo con adeguate sinergie socio-formative.

“I giovani - spiega Augusto Patrignani - sono il primo patrimonio del territorio, il nostro presente e il nostro futuro. Quelli che non studiano né lavorano trovandosi in una condizione di nullatenenza, appunto i Neet, sono una ferita prima per loro stessi, poi per le famiglie quindi per tutta la comunità che se ne deve fare carico. Confcommercio ritiene indispensabile che siano attuati tutti gli interventi necessari per avvicinare e coinvolgere i giovani Neet e valorizzarne le potenzialità, riportandoli all’interno dei percorsi educativi qualora se ne siano allontanati o abbiano necessità di rafforzare le proprie competenze, favorendo anche la transizione nel mondo del lavoro”.

“Confcommercio - prosegue Patrignani - è pertanto favorevole alla proposta di legge per l’Istituzione della Giornata nazionale per il contrasto dell’inattività giovanile. I dati che caratterizzano il fenomeno dei giovani di età compresa fra 15 e 29 anni che non sono inseriti nel mercato del lavoro né frequentano percorsi di studio o di formazione sono allarmanti. Confcommercio cesenate esprime apprezzamento per il provvedimento, finalizzato a sensibilizzare sul tema e a promuovere iniziative e interventi con la collaborazione di attori pubblici e privati”.