Cesena, Confartigianato Giovani: Matteo Brighi nuovo presidente

Matteo Brighi, 31 anni, socio amministratore di Brighi Tecnologie snc, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Confartigianato eletto dall’assemblea del Gruppo, succede al presidente uscente Claudio Alessandrini ed è affiancato da un consiglio direttivo aperto a cui tutti gli imprenditori associati potranno prendere parte mettendosi a disposizione in una logica di gioco di squadra. Nuova coordinatrice del Gruppo Giovani Confartigianato è Margherita Lorefice.

“Il nostro impegno di Gruppo Giovani – mette in luce il neoeletto presidente Brighi – si indirizza anche è indirizzato ad affrontare le nuove sfide dell’economia globalizzata, dell’innovazione, della sostenibilità ambientale e delle transazioni mettendo a frutto le risorse che Confartigianato ci mette a disposizione sui sui driver dello sviluppo: la sostenibilità, la sfida digitale e quella delle competenze. Un punto di forza è la Comunità digitale che consente di condividere progettualità, incontrare esperti e ricevere assistenza, stabilire contatti, fruire di servizi in tempo reale, fare rete tra imprenditori, clienti e fornitori. Nella sfida digitale stiamo approfondendo la problematica della intelligenza artificiale e al nostro Open day sono stati un centinaio i partecipanti imprenditori non associati. L’intelligenza artificiale è un’opportunità da calibrare a misura di pmi e siamo a fianco delle imprese anche in questa nuova transizione con il nostro Digital Innovation Hub, sportello per favorire processi di innovazione nelle imprese attraverso una rete di collaborazioni con partner esperti”.