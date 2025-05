Cesena, condannato per il furto al semaforo: lo scippatore seriale resta in cella

Resta in cella in attesa di giudizio per l’ultimo arresto eseguito nei suoi confronti. Intanto nella giornata di ieri è stato condannato per il furto che aveva commesso in precedenza.

E.N. lo scippatore seriale ammanettato nel fine settimana per un colpo tentato in pieno centro, lo scorso 4 aprile era stato intercettato dai poliziotti del Commissariato dopo che aveva compiuto un furto aggravato. Aveva aperto lo sportello di una vettura guidata da una donna, in attesa al semaforo, arraffando la borsetta sul sedile. Il tutto era avvenuto all’intersezione semaforica della zona ex mercato ortofrutticolo. Per quei fatti è stato giudicato ieri nell’aula del giudice Marco De Leva. Difeso dall’avvocato Francesca Battistini, per lui il pubblico ministero Francesco Buzzi aveva chiesto una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione.

Ricostruito in aula l’accaduto, il giudice ha sentenziato una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione oltre ad una multa di 618 euro. Una notizia, quella della condanna, che lo raggiungerà in cella dove si trova detenuto dopo che due giorni fa il gip Ilaria Rosati aveva esaminato il nuovo arresto a suo carico. Accusato di aver assalito un’anziana che si stava recando a messa in Duomo domenica scorsa, cercando di strapparle la borsetta. Inseguito dai passanti, ha negato di essere stato l’autore dello strappo. Ieri mattina il gip ha comunicato che l’arresto era stato convalidato. E che trattandosi di una persona senza fissa dimora dovrà attendere in cella anche questo giudizio.