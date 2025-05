Cesena, condannato il ladro specializzato in furti di cibo nei supermercati

È stato condannato a 2 mesi e 20 giorni, al termine di un processo con rito abbreviato che si è tenuto l’altro ieri, il ladro specializzato in furti nei supermercati, che nei giorni scorsi aveva saccheggiato merce al Conad accanto al parco per Fabio. Il 42enne Georgie Isbamn, che risulta risiedere in un campo nomadi all’interno di un parcheggio periferico di Riccione, era difeso dall’avvocato Domenico Barletta ed è stato smascherato grazie alle telecamere interne del punto vendita in via Belletti. Il personale era già sul chi va là, perché l’uomo era stato visto entrare e uscire da lì pagando poco o nulla in giornate in cui si erano poi accertati ammanchi di alimentari. Tenuto d’occhio, è stato arrestato dalla polizia dopo che nel suo zaino sono stati trovati cinque salami e cinque pezzi di parmigiano, per un valore complessivo di circa 190 euro, che stava cercando di portare via mostrando alla cassa solo una bottiglia di aranciata da 89 centesimi. Dopo una notte in cella di sicurezza, è comparso nell’aula del giudice Federico Casalboni e si è avvalso della facoltà di non rispondere, chiedendo semplicemente scusa per quanto accaduto. L’arresto è stato convalidato e l’uomo era stato rimesso in libertà in attesa di giudizio, con l’obbligo cautelare di non entrare nella provincia di Forlì-Cesena, fino al processo per direttissima, che venerdì si è tradotto in una condanna.