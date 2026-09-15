Cesena, conclusi i lavori al Pascal-Comandini: il più grande intervento di edilizia scolastica in Provincia

Cesena
Foto Zanotti
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Cesena, conclusi i lavori al Pascal-Comandini: il più grande intervento di edilizia scolastica in Provincia
Cesena, conclusi i lavori al Pascal-Comandini: il più grande intervento di edilizia scolastica in Provincia

È stato presentato questa mattina il più importante intervento realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena nell’ambito dell’edilizia scolastica grazie ai fondi del Pnrr. L’intervento ha riguardato il miglioramento sismico del fabbricato che ospita l’Istituto Superiore Pascal. All’inaugurazione hanno partecipato Enzo Lattuca, presidente della Provincia, Nicola Dellapasqua, consigliere provinciale con deleghe all’edilizia scolastica del comprensorio cesenate e Dario Nicchitta, dirigente scolastico neo-nominato.

«Questo intervento riporta la situazione della disponibilità degli spazi delle scuole superiori di Cesena a una condizione che ancora non è di piena risposta al bisogno. Comunque, abbiamo messo la testa e il collo fuori da una situazione di emergenza - ha dichiarato Lattuca -. Quando anni fa decidemmo di destinare le nostre risorse al recupero dell’edificio il Pnrr ancora non c’era, poi quando sono arrivati fondi, siamo riusciti a fare il più grande intervento sul territorio di messa in sicurezza di un edificio scolastico, da 6 milioni di euro»

Il prossimo step da compiere al Pascal è la riorganizzazione dei posti auto: «Troveremo soluzioni per garantire un equilibrio e anche per aggiungerne degli altri», ha fatto sapere il presidente della Provincia.

Sicurezza sismica e nuovi impianti

L’intervento ha interessato in maniera preponderante la struttura dell’edificio. Si è proceduto con il rinforzo delle strutture di copertura, la realizzazione di intonaco armato sulle murature e l’inserimento di sistemi antisfondellamento sui solai, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza dell’immobile. Gli interventi strutturali sono stati accompagnati da opere di riqualificazione degli ambienti interni. Sono stati realizzati nuovi controsoffitti, contestualmente all’installazione di sistemi di illuminazione a LED, migliorando così anche la qualità e l’efficienza degli spazi destinati alla didattica.

Anche l’esterno è stato oggetto di un intervento di riqualificazione. Sono stati sostituiti gli infissi e gli elementi oscuranti, mentre le facciate sono state tinteggiate. Sono inoltre stati effettuati interventi localizzati per il ripristino delle parti di intonaco ammalorate.

Recuperato l’intero edificio storico

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda il pieno recupero dello storico fabbricato che oggi ospita il Pascal. L’edificio ha alle spalle una storia importante: è stato sede dell’ospedale di Cesena dal 1911 al 1961, prima di essere destinato alla funzione scolastica. Grazie all’intervento è stato possibile rendere nuovamente disponibili tutti gli spazi dell’istituto, consentendo anche il rientro delle classi che negli ultimi anni erano state decentrate all’Istituto Comandini, a causa della temporanea indisponibilità di parte dei locali del Pascal. Un ritorno che permette quindi alla scuola di riunire nuovamente la propria comunità scolastica all’interno della sede di piazzale Macrelli.

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