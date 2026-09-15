Cesena, conclusi i lavori al Pascal-Comandini: il più grande intervento di edilizia scolastica in Provincia

È stato presentato questa mattina il più importante intervento realizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena nell’ambito dell’edilizia scolastica grazie ai fondi del Pnrr. L’intervento ha riguardato il miglioramento sismico del fabbricato che ospita l’Istituto Superiore Pascal. All’inaugurazione hanno partecipato Enzo Lattuca, presidente della Provincia, Nicola Dellapasqua, consigliere provinciale con deleghe all’edilizia scolastica del comprensorio cesenate e Dario Nicchitta, dirigente scolastico neo-nominato.

«Questo intervento riporta la situazione della disponibilità degli spazi delle scuole superiori di Cesena a una condizione che ancora non è di piena risposta al bisogno. Comunque, abbiamo messo la testa e il collo fuori da una situazione di emergenza - ha dichiarato Lattuca -. Quando anni fa decidemmo di destinare le nostre risorse al recupero dell’edificio il Pnrr ancora non c’era, poi quando sono arrivati fondi, siamo riusciti a fare il più grande intervento sul territorio di messa in sicurezza di un edificio scolastico, da 6 milioni di euro»

Il prossimo step da compiere al Pascal è la riorganizzazione dei posti auto: «Troveremo soluzioni per garantire un equilibrio e anche per aggiungerne degli altri», ha fatto sapere il presidente della Provincia.