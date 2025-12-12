Cesena, concerto in clinica per malati e medici offerto per il quinto anno da un paziente generoso

Per un pomeriggio, la clinica “Malatesta Novello” si trasforma in una sala concerti per allietare le feste natalizie con un evento musicale di qualità, affidato al talentuoso “Monnalisa Duo”, capace di interpretare nel migliore dei modi le canzoni degli anni Trenta. L’evento, che si terrà domani, con inizio alle 15.30, in un locale vicino all’atrio della storica casa di cura, ha preso forma grazie al cuore grande e alle capacità organizzativa di Renzo Zignani.

L’84enne borellese è molto noto e apprezzato per i tanti progetti portati avanti nella sua terra. Tra le cose più particolari nate dal suo raro mix tra idee e saper fare, ha creato un parco dedicato a Pinocchio. Si trova sulla collina sopra la sua casa in via Paternò. L’uno-due tremendo della pandemia da Covid e dall’alluvione del 2023 ha poi frenato quell’esperienza unica nel suo genere. Ma per anni è stato messo a disposizione gratuita di tutti, a partire dalle scolaresche, uno spazio verde e panoramico, riempito con riproduzioni dei personaggi della favola di Collodi, casette, pannelli con stralci del capolavoro letterario e opere d’arte ispirate a esso, oltre a un palco per eventi all’aperto. In precedenza, Zignani aveva avuto una lunga e importante carriera imprenditoriale, ricca di successi, a Milano. Nella sua seconda vita, una volta rientrato nel paese natale, si è persino inventato editore fai da te, pubblicando, sempre per mero mecenatismo, tre antologie di racconti e supportando vari scrittori del territorio. E otto anni fa, ha lanciato quella che è ormai diventata una tradizione musicale, pur con l’interruzione dovuta alle restrizioni per il Covid.

Nel 2017 si operò al ginocchio alla “Malatesta Novello” e volle regalare al personale della struttura e agli altri pazienti e ai loro cari con cui condivideva momenti difficili un concerto che ebbe come protagonisti i cantanti lirici Roberto ed Elisa Gentili, fratello e sorella, insieme al pianista Andrea Ruscelli, al violinista Claudio Castagnoli e all’attrice Monica Briganti. Nel 2019 chiamò a esibirsi, sempre lì, il “cantattore” Sergio Casabianca. L’anno seguente fu la volta del cantautore bolognese Germano Bonaveri. Poi arrivò la pandemia. Ma nel 2024 il vulcanico Zignani, pur alle prese con problemi di salute molto più gravi rispetto all’inizio della sua odissea sanitaria, e con cui lotta tuttora, ha rilanciato l’iniziativa musicale natalizia in clinica, ingaggiando il tenore Christian Cola, la soprano Maria Grazia Senerchia e il pianista Sergio Catalano.

Domani l’avventura andrà avanti, sempre a spese del benefattore, con l’esibizione del “Monnalisa Duo”, formato da Annalisa Bartolini (voce) e Filippo Francesconi (chitarra). L’evento si concluderà con un momento conviviale per l’immancabile scambio degli auguri.