Cesena, con i Macfrut Talk focus sui temi della moderna ortofrutta

CESENA. Nasce Macfrut Talk, lectio magistralis tenute da esperti su temi centrali sul futuro della moderna ortofrutticoltura. Si parte martedì 22 ottobre a Cesena Fiera alle 18 con un focus su come le biotecnologie cambieranno il settore ortofrutticolo. Evento riservato a espositori e operatori, Macfrut Talk è realizzato da Macfrut Academy insieme a Crédit Agricole Italia, business partner della manifestazione fieristica. “Investire nelle biotecnologie per aumentare la sostenibilità e la competitività delle produzioni ortofrutticole”, questo il titolo del primo Talk, che avrà come relatore Bruno Mezzetti, tra i massimi esperti mondiali nella materia, professore all’Università Politecnica delle Marche, e coordinatore del Biotechnology Symposium a Macfrut 2025 (6-8 maggio) insieme a Silvia Sabbadini. Il tema dei cambiamenti climatici, di cultivar più resilienti saranno affrontati nella lectio magistralis di Bruno Mezzetti nel primo Macfrut Talk, evento propedeutico al Simposio internazionale ISHS (International Symposium on Biotechnological Tools in Horticulture) ospitato a Macfrut 2025. “I Macfrut Talk sono momenti di approfondimento su tematiche centrali per il settore, insieme ad esperti a disposizione di operatori ed espositori- spiega Renzo Piraccini, Presidente di Macfrut- In programma due volte all’anno, i Talk stanno nella logica di Macfrut di accompagnare il business alla conoscenza, insieme a momenti di networking, previsti al termine di ogni evento dove ci sarà la possibilità di interloquire con i vari operatori. Il futuro del settore ortofrutticolo si gioca sulla conoscenza: Macfrut Talk, insieme a Macfrut Academy, rispondono a questa esigenza”.