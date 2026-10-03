Cesena, commosso saluto a Mercuriali: una vita tra scuola e cultura

L’ultimo saluto a Mario Mercuriali, ex preside e figura di spicco nella vita culturale di Cesena, è avvenuto questa mattina presso il cimitero di Tipano, dove i suoi amici e colleghi si sono raccolti in sua memoria. La cerimonia si è arricchita con la lettura di una dedica dei suoi vecchi compagni del liceo Monti, commossi dalla sua scomparsa. Attorno al suo feretro anche numerose figure politiche e istituzionali, che lo avevano accompagnato nella sua carriera e nella sua attività politica e culturale. Tra i suoi allievi più noti si ricordano Enzo Lattuca e Michele De Pascale.