Cesena, commemorazione dei defunti: gli orari dei cimiteri

In occasione della commemorazione dei defunti, i cimiteri di Cesena saranno aperti con i seguenti orari: i rurali dalle ore 7 alle ore 19, l’urbano dalle ore 8 alle ore 18. In relazione alle celebrazioni si ricordano i due appuntamenti di domenica 1° e di lunedì 2 novembre.

La prima cerimonia è in programma domenica 1° novembre, con la deposizione di una corona di alloro al Monumento dedicato ai defunti della Polizia di Stato. Il ritrovo degli invitati è fissato alle 09:50 all’ingresso del Cimitero urbano. Seguirà la deposizione della corona di alloro al monumento commemorativo e, alle 10:00, la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del Cimitero.

Il programma proseguirà lunedì 2 novembre, con la cerimonia di deposizione delle corone e la scorta del Gonfalone in occasione della commemorazione dei Caduti a cui prenderà parte il Vicesindaco Christian Castorri. Alle ore 11:20 si terrà la deposizione di una corona ai Caduti nella Cripta-Ossario del Cimitero. La mattinata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa, prevista per le 11:30 nella chiesa del Cimitero.