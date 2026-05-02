Cesena, Comitato Alluvionati e Franati: nuovo incontro martedì 5 maggio

Il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e Valle del Savio organizza una nuova serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza idrogeologica e sul nuovo PAI - Piano di Assetto Idrogeologico.

L’appuntamento è per martedì 5 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro della Parrocchia di San Rocco in Via Luigi Carlo Farini 248, Cesena. Il tema dell’incontro sarà “Fiume Savio – Visione, Progettazione, Sicurezza”.

“Una logica continuazione - scrivono gli organizzatori - dell’incontro che ci fu il 30 gennaio. Durante la serata si parlerà quindi fra l’altro: della situazione attuale del Fiume, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e quindi ai lavori sul fiume; di una sintesi dei quesiti/osservazioni (erano 30 pagine) sul nuovo PAI già presentati all’Autorità di Bacino del Po; delle risposte sul PAI già avute e di quelle ancora da avere. Ci sarà molto spazio per le domande”.