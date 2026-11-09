“Cesena Comics 2026”: un ricco programma di iniziative

Torna a Cesena il festival dedicato al fumetto per bambini e ragazzi. Dopo una nutrita sezione ‘Off’ con tante iniziative di avvicinamento lungo il mese di ottobre, si entra finalmente nel vivo di Cesena Comics con l’arrivo in città degli autori e autrici. Alla guida della sedicesima edizione della rassegna c’è, come sempre, l’Associazione Culturale Barbablù che ha scelto per quest’anno un tema particolarmente sentito: il sogno inteso come tensione verso il raggiungimento di un obiettivo. Aspirazioni e passioni personali come ci definiscono? Cosa siamo disposti a fare perché i nostri progetti diventino realtà? Insomma, tante storie dedicate alla volontà e risolutezza che servono per inseguire i propri sogni: “In un momento storico in cui per i più giovani sembra tanto difficile avere accesso alla speranza di un futuro migliore, ‘Cesena Comics’ si concentra su narrazioni nelle quali la riflessione su impegno e tenacia sono centrali per il bene comune”, spiega Elisa Rocchi, presidente di Barbablù.

“Il legame di Barbablù con la Malatestiana – commenta l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi – è lungo e profondo: l’Associazione, infatti, ha mosso i suoi primi passi proprio tra le sale della nostra Biblioteca, proponendo laboratori e attività che, nel corso degli anni, hanno permesso a tante famiglie, ragazze e ragazzi di scoprire e vivere questi spazi come luoghi di scoperta, di espressione della propria creatività e di incontri adatti a loro. A Barbablù e ai suoi volontari va in particolare riconosciuto il grande merito di avere contribuito a radicare a Cesena la cultura del fumetto, per troppo tempo considerato una forma espressiva di serie b, trasformandola invece in un’occasione di crescita e partecipazione, soprattutto per le nuove generazioni. In questo percorso si inserisce anche ‘Cesena Comics’, una proposta che, anno dopo anno, completa l’offerta culturale cesenate, dando visibilità al mondo del fumetto, della graphic novel e dell’illustrazione, con occasioni di incontro tra autori, appassionati, famiglie e giovani. In un tempo in cui gran parte delle esperienze si sposta online, la proposta di Barbablù dimostra tutta la forza e il valore dell’incontro dal vivo: fare, disegnare, sperimentare, condividere idee e stare insieme. È questa dimensione autenticamente offline, fatta di relazioni e creatività, che continua a conquistare ogni anno nuove famiglie e a rendere l’Associazione un punto di riferimento importante nel panorama culturale cittadino”.

I momenti di confronto dedicati al fumetto sono suddivisi in base all’età dei destinatari. Per la fascia della Scuola primaria sono previsti tanti laboratori per lavorare a stretto contatto con autori e autrici. Si parte giovedì 12 novembre, ore 15:30 e ore 17:15, con la disegnatrice Sara Menetti e lo scrittore Francesco Pelosi per andare alla scoperta di “Tiago”, un tenero racconto in cui il protagonista fa di tutto per rincorrere il proprio amore per le storie.

Gli appuntamenti proseguono sabato 14 novembre, ore 16, con “Le fantavolose avventure di Sir Edmondo e Mela Marcia” e l’autrice Lara Vitti. In questo caso accompagniamo il protagonista alla conquista del sogno di diventare provetto cavaliere. Sempre sabato, alle ore 17.30, la pluripremiata disegnatrice e fumettista Noemi Volta presenta “La lunga notte dei Rospi” che racconta di una piccola comunità di animali del bosco che deve lottare contro la scomparsa del sole. I Rospi, animali notturni, l’hanno rapito per allungare le loro buie giornate. Nel villaggio non c’è più armonia, occorre ribellarsi e non lasciarsi andare alla rassegnazione: gli abitanti del bosco, tutti insieme, cercheranno di riportare la luce nel villaggio. Tutti i laboratori si svolgono in Biblioteca Malatestiana.

Per la fascia della Scuola Secondaria di Primo Grado il programma della rassegna prevede per venerdì 13 novembre, ore 15.30, un incontro con Silvia Vanni e “La scommessa dei tanuki” in cui il protagonista dovrà rivedere le proprie aspirazioni e metterle in relazione con quelle degli altri.

Per i ragazzi della Scuola Secondaria di Secondo Grado, la rassegna ospita, alle ore 17.15, la disegnatrice Chiara Raimondi e lo scrittore cesenate Giovanni Barbieri con un racconto a fumetti sulle scelte importanti che si compiono dopo la maturità: quale università scegliere? Quella che ci permette di inseguire i nostri obiettivi o è meglio seguire la strada già tracciata dalle aspettative altrui? Anche in questo caso, i laboratori sono organizzati in Biblioteca Malatestiana.

Anche per l’edizione 2026 non mancano le proposte per il pubblico giovane e adulto.

Tre sorprese animeranno l’autunno cesenate. Giovedì 12 novembre, ore 20.30, Francesco Pelosi racconta “Vincenti per tutta la vita” nella sede ANPI di via Roverella. Una serata per fare il punto sulla Guerra di Spagna e sull’alba dei valori della Resistenza italiana.

La seconda sorpresa vede l’eclettico disegnatore Edo Massa esibirsi sul palco del Magazzino Parallelo con un reading disegnato dal titolo “Manuale d’amore”: alle ore 22 scopriremo come cambiamo per amore e quanti guai possono nascere nelle relazioni interpersonali. Inoltre, sempre al Magazzino Parallelo, dalle ore 16.30, sarà allestita una ricchissima self area con collettivi e autoproduzioni.

Infine, domenica 15 novembre, l’appuntamento conclusivo attende gli amanti delle storie in Malatestiana per chiacchierare con il bravissimo e geniale Daniel Cuello e scoprire il nuovo fumetto “Stato avanzato” che racconta la caduta di una comunità e la ricostruzione dei valori di libertà e speranza. Una narrazione potente, aspra e ironica al tempo stesso, al cui centro c’è un uomo che lotta contro i propri demoni e spera di riuscire a fare ancora la scelta giusta (almeno un’ultima volta).

Tutti gli eventi e i laboratori sono ad accesso gratuito. I laboratori necessitano di prenotazione scrivendo a prenotazioni.ccs@gmail.com. Maggiori dettagli e informazioni consultando i canali social di Barbablu o navigando il sito www.associazionebarbablu.it.