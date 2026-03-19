Cesena come Amsterdam, la magia della fioritura di 40mila tulipani: ecco quando è aperto Tulipandia VIDEO

Un po’ come avviene al parco di Keuknhof in Olanda, anche Cesena si colora con la fioritura dei tulipani. La natura come tavolozza di colori a Tulipandia all’istituto tecnico “Garibaldi Da Vinci” (via Romea) da sabato 21 marzo 2026 per la fioritura e la raccolta di oltre 40mila tulipani di 20 varietà. Il progetto, su 3mila mq, è opera degli studenti di Agraria, coordinati dalla professoressa Bettedi, che hanno creato un disegno a “Rosa dei Venti” all’insegna della sostenibilità. L’ingresso è libero. L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 28 marzo alle 11, ma l’area è già visibile. Ecco i giorni e gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, domeniche (22, 29 marzo e 12 aprile) dalle 10 alle 16, il sabato di Pasqua (4 aprile) dalle 9 alle 13, chiuso il 5 e 6 aprile.