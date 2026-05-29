Cesena, colto sul fatto mentre spaccia cocaina in zona stazione: scatta l’arresto

Lotta allo spaccio di stupefacenti: la Polizia di Stato arresta un albanese in flagranza a Cesena. L’operazione ha preso avvio da un’attenta attività di controllo del territorio da parte degli agenti, insospettiti da i movimenti di un individuo notato aggirarsi più volte tra la zona della stazione ferroviaria e viale Europa a bordo di un’auto. I sospetti degli inquirenti avevano ben presto un riscontro poiché nel giro di qualche minuto il conducente in un parcheggio pubblico incontrava un acquirente al quale cedeva una dose di stupefacente.

Immediato l’intervento de poliziotti che bloccavano il presunto spacciatore prima che potesse dileguarsi a bordo dell’auto. Nel corso del controllo venivano rinvenute all’interno dell’abitacolo circa 33 dosi di cocaina pronte per essere cedute, per un totale di circa 40 grammi.

Stante l’evidenza dell’attività criminosa, l’uomo, un albanese classe 1993 e provvisto di passaporto, veniva dichiarato in arresto per spaccio di sostanza stupefacente mentre tutta la sostanza era sottoposta a sequestro penale. Il Pubblico Ministero disponeva l’immediata associazione in carcere e nei giorni seguenti in udienza l’arresto è stato convalidato dal Gip.