Cesena. Cocaina nascosta in auto e altri 70 grammi a casa: arrestata una coppia di Faenza

Avevano 10 grammi di cocaina nascosti in auto, con un bilancino di precisione. E altri 70 grammi a casa, insieme a 100 euro in contanti e due telefoni cellulari. È il bilancio dell’operazione antidroga condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesena, che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di una coppia di coniugi marocchini, lui 31 anni e lei 36, ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Il controllo dell’auto segnalata

L’operazione è scaturita da un servizio antidroga predisposto dai militari, nel corso del quale era stata individuata un’autovettura segnalata come mezzo utilizzato da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Cesena e Bertinoro. La coppia è stata fermata a bordo del veicolo al confine tra i due comuni. Durante il controllo, la donna - seduta sul lato passeggero - è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina, occultati insieme a un bilancino di precisione. Il ritrovamento ha spinto i carabinieri a estendere la perquisizione all’abitazione della coppia, nel comune di Faenza.

La perquisizione domiciliare

Nell’appartamento i militari hanno rinvenuto ulteriori 70 grammi della medesima sostanza, sequestrati unitamente alla somma in contanti di 100 euro - ritenuta provento dell’attività di spaccio - e due telefoni cellulari.

L’arresto e la misura cautelare

La coppia è stata quindi accompagnata presso gli uffici della Compagnia di Cesena per le formalità di rito e dichiarata in arresto. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Ravenna, i due sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della convalida. Il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e disposto - a carico di entrambi - il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena e l’obbligo di presentazione giornaliero al Comando Stazione Carabinieri competente.