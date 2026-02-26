Cesena, Claudio Bisio al cinema Eliso presenta il film “L’ultima volta che siamo stati bambini”

A Cesena in occasione dello spettacolo “La mia vita raccontata male” con Claudio Bisio, in scena al Teatro Bonci dal 26 febbraio al 1° marzo, va in scena l’ultimo appuntamento con “Dal palco allo schermo. Incontri tra cinema e teatro” al Cinema Eliseo. Sabato 28 febbraio (ore 17.30) Bisio, in dialogo con Elena Di Gioia, presenterà il suo film “L’ultima volta che siamo stati bambini”, la storia di una grande amicizia impermeabile alle divisioni che insanguinarono l’Europa di metà ‘900. Con il biglietto dello spettacolo, si avrà diritto ad una riduzione al cinema.