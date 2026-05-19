Cesena, cittadini e tecnici si confrontano sulla circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra GALLERY

CESENA. Grande partecipazione nella serata di lunedì 18 maggio all’incontro pubblico dedicato alla futura Circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra, ospitato nella sala parrocchiale di Calabrina. Per oltre tre ore cittadini, amministratori e tecnici si sono confrontati sulle diverse ipotesi progettuali elaborate da Enser s.r.l. per un’opera considerata strategica per la viabilità dell’area nord del cesenate. Ad aprire l’incontro è stata Mirella Ravaglia, presidente del Quartiere Cervese Nord. È intervenuto successivamente il sindaco e presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca, mentre le alternative progettuali sono state illustrate dall’ing. Marco Mainardi di Enser s.r.l. A seguire è stato lasciato spazio per domande ed osservazioni da parte del pubblico.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cesena e dalla Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Quartiere Cervese Nord, ha rappresentato un importante momento di ascolto e partecipazione pubblica. Al centro della serata, la presentazione delle alternative progettuali sviluppate dai tecnici incaricati sulla base delle osservazioni e dei contributi raccolti nei mesi scorsi.

L’opera, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), prevede la realizzazione della circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra, variante alla SP7 “Cervese” nel tratto compreso tra il casello autostradale A14 “Cesena” e l’abitato di Calabrina. L’intervento, corrispondente a un investimento totale di 15,8 milioni di euro, dispone di risorse FSC pari a 12 milioni di euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento complessivo di 3,8 milioni di euro condiviso tra la Provincia di Forlì-Cesena, che ha deliberato all’unanimità la variazione di bilancio nella giornata di lunedì, e il Comune di Cesena, il cui Consiglio sarà chiamato ad esprimersi giovedì 21 maggio.

L’obiettivo dell’infrastruttura è migliorare la viabilità dell’area e ridurre il traffico di attraversamento nei centri abitati di Calabrina e Villa Calabra, con benefici attesi in termini di sicurezza stradale e qualità della vita dei residenti.

Quest’ultimo incontro si inserisce nel percorso partecipativo avviato con la presentazione del progetto preliminare il 18 marzo 2025 e proseguito nei mesi successivi attraverso un articolato lavoro di confronto con cittadini e portatori di interesse del territorio. Anche se la fase formale delle osservazioni non è ancora stata aperta, dalla mattina di sabato 6 giugno proseguiranno gli incontri e i momenti di confronto con i cittadini presso la sede del Quartiere Cervese Sud, alla presenza del sindaco e del vicesindaco. Sarà possibile prenotarsi tramite il Quartiere scrivendo all’indirizzo: cervesenord@gmail.com.