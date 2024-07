Cesena, cittadini del Bangladesh in piazza oggi alle 19 dalla parte degli studenti massacrati nel loro Paese

La comunità del Bangladesh che abita nel territorio cesenate si radunerà in piazza del Popolo, questa sera alle 19, per esprimere il proprio sostegno agli studenti della loro terra d’origine, che in questi giorni sono vittime di una brutale repressione delle forze dell’ordine per soffocare una protesta che stanno facendo. Tutto è nato dalla decisione della Corte Suprema di sbloccare un sistema che avrebbe riservato il 30% dei posti di lavoro statali ai parenti dei veterani che hanno combattuto nella guerra di indipendenza del Paese nel 1971. Quella riforma era già stata stoppata nel 2018 a seguito di una sollevazione di massa e adesso si sta provando a riproporla ma la reazione, soprattutto dei giovani che vogliono che venga premiato semplicemente il merito, è stata dura. Sono già più di 100 i morti e molti di più i feriti, per non parlare degli arresti. E la rivolta non si sta placando neppure dopo che è stata annunciata l’intenzione di ridurre la quota riservata dal 30% al 5%. I cittadini del Bangladesh che vivono a Cesena invitano tutti quanti a unirsi alla manifestazione nel cuore del centro di Cesena.