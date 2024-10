“Cesena città globale”: tre laboratori di educazione alla cittadinanza per le scuole

Nella settimana in cui Cesena celebra le iniziative per l’ottantesimo anniversario della Liberazione della città, l’Amministrazione comunale dà avvio al progetto “Cesena città globale” finanziato nell’ambito del progetto R-Educ dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo nato con lo scopo di promuovere l’educazione ai diritti umani, alla pace e non violenza e all’uguaglianza. Destinatari del progetto sono duecento studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Cesena e dell’Unione Valle Savio.

In che modo i problemi globali sono legati a quelli locali? “‘Cesena città globale’ – commenta l’assessora alla Pace Giorgia Macrelli – si colloca nell’ambito delle tante azioni sviluppate nel corso degli anni volte a promuovere e consolidare il concetto di cittadinanza attiva all’interno della comunità cittadina e della comunità scolastica. Grazie a questo progetto gli studenti potranno partecipare a tre laboratori sui temi della cittadinanza globale e dello sviluppo sostenibile tenuti da professionisti del settore; i conflitti in corso ci pongono davanti ancora una volta a un mondo dominato dalla violenza e dal potere, per cui è essenziale lottare per un’alternativa e costruire collettivamente una cultura di pace, giustizia e non violenza, fatta di consapevolezza e azioni quotidiane. Si parlerà quindi di cittadinanza, diritti umani e frontiere, ma anche di discriminazioni, uguaglianza di genere e bullismo. Nell’ambito di questo percorso, allineato ad altri Progetti Europei a tema cittadinanza europea e partecipazione, le classi partecipanti impareranno insieme a cogliere la connessione tra i problemi della loro comunità e i più ampi problemi globali, riconoscendosi come agenti di cambiamento per una società e una Cesena più inclusive, giuste e pacifiste”.