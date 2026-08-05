“Cesena città globale” torna con la terza edizione per guidare gli studenti verso il futuro

Non solo educazione civica, ma anche cambiamenti climatici, sostenibilità, migrazioni e diritti umani. Torna per il terzo anno consecutivo “Cesena città globale - Il futuro è domani”, percorso educativo che coinvolge centinaia di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio e che è stato riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna come progetto meritevole, ottenendo un contributo pari a 13.230 euro nell’ambito del bando regionale 2026 per sostenere le iniziative dedicate alla cultura della pace e ai diritti umani.