“Cesena città globale” torna con la terza edizione per guidare gli studenti verso il futuro

Non solo educazione civica, ma anche cambiamenti climatici, sostenibilità, migrazioni e diritti umani. Torna per il terzo anno consecutivo “Cesena città globale - Il futuro è domani”, percorso educativo che coinvolge centinaia di studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio e che è stato riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna come progetto meritevole, ottenendo un contributo pari a 13.230 euro nell’ambito del bando regionale 2026 per sostenere le iniziative dedicate alla cultura della pace e ai diritti umani.

«Nel corso degli ultimi anni - commenta l’assessora alla Pace, Giorgia Macrelli - abbiamo costruito percorsi rivolti alle studentesse e agli studenti di ogni ordine e grado con l’obiettivo di renderli cittadini sempre più consapevoli, capaci di immaginare e generare il cambiamento verso un mondo più giusto a partire dalle loro azioni quotidiane. Penso, ad esempio, a “Civis anch’io” per le quarte superiori e a “Cesena città globale”, il progetto che coinvolge le ragazze e i ragazzi delle scuole medie e contribuisce a costruire una comunità più consapevole, inclusiva e sostenibile. Tre anni fa, insieme al Centro Pace, abbiamo avviato questo percorso per promuovere un’educazione alla cittadinanza globale e alla non violenza in grado di sviluppare nei più giovani il senso di appartenenza a una comunità umana più ampia, mettendo in luce il legame tra la nostra realtà locale, i conflitti mondiali e quelli che viviamo nella quotidianità delle relazioni».

«Oggi - prosegue - oltre ai temi della pace e non violenza, della solidarietà tra i popoli e della tutela dei diritti umani, il progetto dedica un’attenzione ancora maggiore alle questioni ambientali e ai cambiamenti climatici, esplicitando la correlazione tra pace e giustizia climatica e offrendo agli studenti strumenti concreti per comprendere le interdipendenze tra fenomeni globali e scelte quotidiane. Come le scorse edizioni, le ragazze e i ragazzi sperimenteranno i temi con pratiche artistiche come il teatro e la poesia, capaci di attivare le loro emozioni e la loro creatività. Siamo convinti - continua l’assessora - che educare oggi alla cittadinanza globale e alla non violenza significhi dare l’opportunità e gli strumenti alle giovani generazioni di costruire un’alternativa per contrastare le derive violente e individualiste del presente e contribuire alla costruzione di un futuro più giusto e sostenibile per tutte e tutti. Per questo siamo particolarmente soddisfatti che la Regione Emilia-Romagna abbia riconosciuto nuovamente il valore di questo progetto, scegliendo di sostenerne le attività e il percorso educativo».