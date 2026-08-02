Cesena, circonvallazione sulla Cervese: comitato e manifesto per chiedere sette garanzie

Cesena
La frazione di Calabrina, che sarà bypassata dalla circonvallazione
La frazione di Calabrina, che sarà bypassata dalla circonvallazione

Ha appena preso forma ma il comitato formato da cittadini residenti a Calabrina, Gattolino, Villa Calabra, Capannaguzzo e San Giorgio per fare sentire la voce di chi sarà toccato più direttamente dalla nuova circonvallazione sulla Cervese ha già un nome e un “manifesto”. L’uno e l’altro si chiamano “Insieme per una Sp7 sostenibile”.

La premessa è che non c’è alcuna intenzione di opporsi alla bretella che aggirerà Calabrina e Villa Calabra, di cui si riconosce anzi «l’importanza strategica per la viabilità del territorio». La volontà del comitato è quella di «contribuire affinché venga realizzata nella soluzione più vantaggiosa per le comunità coinvolte, attraverso un confronto trasparente con enti, tecnici e cittadini».

Sono sette gli obiettivi elencati. Il primo è quello di «contribuire al miglioramento del progetto». Che significa presentare «osservazioni, proposte tecniche e soluzioni condivise con gli enti competenti, collaborare con Comune, Provincia, Regione, progettisti e professionisti affinché l’opera risponda alle reali esigenze del territorio e promuovere un confronto costruttivo tra istituzioni, cittadini e portatori di interesse durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione».

Un altro punto chiave è la «tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio del territorio, promuovendo studi e approfondimenti sugli effetti dell’opera in termini di salute pubblica, qualità dell’aria, rumore, vibrazioni e impatto ambientale». Si chiede inoltre che «vengano valutati gli effetti della circolazione dei venti e della dispersione degli inquinanti, al fine di garantire la migliore tutela possibile della popolazione residente». Un’altra esigenza espressa su questo fronte è quella di «tutelare il patrimonio arboreo esistente, con particolare riferimento agli alberi monumentali o secolari eventualmente interessati dal tracciato». Infine, si invita a «promuovere la salvaguardia della rete idraulica storica del territorio, comprendente fossi, canali di scolo e sistemi di drenaggio, affinché il progetto non comprometta l’equilibrio idrogeologico dell’area».

Una terza esigenza evidenziata è «la salvaguardia del collegamento storico, sociale e funzionale tra la comunità di Calabrina e quelle di Gattolino e di Capannaguzzo, garantendo, dove possibile, percorsi ciclopedonali sicuri e continui». L’obiettivo è «evitare che la nuova infrastruttura costituisca una barriera fisica o sociale tra le comunità», garantendo invece «la mobilità quotidiana tra le frazioni».

Il quarto capitolo del “manifesto” è dedicato alla sicurezza stradale, con l’auspicio di interventi nelle «intersezioni più critiche presenti lungo il tracciato esistente e lungo quello di progetto» e «percorsi sicuri per le oltre cento famiglie che ogni giorno accompagnano i propri figli in asili, scuole e strutture sportive e ricreative».

Si auspica poi un «miglioramento della funzionalità della rete viaria», con particolare attenzione ai collegamenti tra la nuova circonvallazione e San Giorgio da una parte e l’aeroporto militare di Pisignano dall’altro. Si chiede anche di valutare «l’eventuale introduzione di sensi unici nell’abitato di Calabrina e nelle vie limitrofe».

Per l’attuale Cervese, una volta che sarà sgravata grazie alla circonvallazione, ci si aspetta un futuro all’insegna della «mobilità sostenibile»: il comitato pensa che la nuova opera debba «favorire una mobilità leggera» lungo la vecchia strada provinciale, «attraverso percorsi dedicati a pedoni, ciclisti e altri veicoli leggeri» e «con soluzioni che la mantengano viva e accessibile alle attività commerciali, produttive e ai servizi».

Le ultime parole d’ordine sono «informazione e partecipazione», organizzando confronti e raccogliendo segnalazioni dai residenti, così da consentire «un dialogo trasparente e costruttivo finalizzato a realizzare un’opera che coniughi sviluppo infrastrutturale, sicurezza, tutela dell’ambiente e qualità della vita».ppena preso forma ma il comitato formato da cittadini residenti a Calabrina, Gattolino, Villa Calabra, Capannaguzzo e San Giorgio per fare sentire la voce dei residenti che saranno toccati dalla nuova circonvallazione sulla Cervese ha già un nome e un “manifesto”. L’uno e l’altro si chiamano “Insieme per una Sp7 sostenibile”.

La premessa è che non c’è alcuna intenzione di opporsi alla bretella che aggirerà Calabrina e Villa Calabra, di cui si riconosce anzi «l’importanza strategica per la viabilità del territorio». La volontà del comitato è quella di «contribuire affinché venga realizzata nella soluzione più vantaggiosa per le comunità coinvolte, attraverso un confronto trasparente con enti, tecnici e cittadini».

Sono sette gli obiettivi elencati. Il primo è quello di «contribuire al miglioramento del progetto». Che significa presentare «osservazioni, proposte tecniche e soluzioni condivise con gli enti competenti, collaborare con Comune, Provincia, Regione, progettisti e professionisti affinché l’opera risponda alle reali esigenze del territorio e promuovere un confronto costruttivo tra istituzioni, cittadini e portatori di interesse durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione».

Un altro punto chiave è la «tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio del territorio, promuovendo studi e approfondimenti sugli effetti dell’opera in termini di salute pubblica, qualità dell’aria, rumore, vibrazioni e impatto ambientale». Si chiede inoltre che «vengano valutati gli effetti della circolazione dei venti e della dispersione degli inquinanti, al fine di garantire la migliore tutela possibile della popolazione residente». Un’altra esigenza espressa su questo fronte è quella di «tutelare il patrimonio arboreo esistente, con particolare riferimento agli alberi monumentali o secolari eventualmente interessati dal tracciato». Infine, si invita a «promuovere la salvaguardia della rete idraulica storica del territorio, comprendente fossi, canali di scolo e sistemi di drenaggio, affinché il progetto non comprometta l’equilibrio idrogeologico dell’area».

Una terza esigenza evidenziata è «la salvaguardia del collegamento storico, sociale e funzionale tra la comunità di Calabrina e quelle di Gattolino e di Capannaguzzo, garantendo, dove possibile, percorsi ciclopedonali sicuri e continui». L’obiettivo è «evitare che la nuova infrastruttura costituisca una barriera fisica o sociale tra le comunità», garantendo invece «la mobilità quotidiana tra le frazioni».

Il quarto capitolo del “manifesto” è dedicato alla sicurezza stradale, con l’auspicio di interventi nelle «intersezioni più critiche presenti lungo il tracciato esistente e lungo quello di progetto» e «percorsi sicuri per le oltre cento famiglie che ogni giorno accompagnano i propri figli in asili, scuole e strutture sportive e ricreative».

Si auspica poi un «miglioramento della funzionalità della rete viaria», con particolare attenzione ai collegamenti tra la nuova circonvallazione e San Giorgio da una parte e l’aeroporto militare di Pisignano dall’altro. Si chiede anche di valutare «l’eventuale introduzione di sensi unici nell’abitato di Calabrina e nelle vie limitrofe».

Per l’attuale Cervese, una volta che sarà sgravata grazie alla circonvallazione, ci si aspetta un futuro all’insegna della «mobilità sostenibile»: il comitato pensa che la nuova opera debba «favorire una mobilità leggera» lungo la vecchia strada provinciale, «attraverso percorsi dedicati a pedoni, ciclisti e altri veicoli leggeri» e «con soluzioni che la mantengano viva e accessibile alle attività commerciali, produttive e ai servizi».

Le ultime parole d’ordine sono «informazione e partecipazione», organizzando confronti e raccogliendo segnalazioni dai residenti, così da consentire «un dialogo trasparente e costruttivo finalizzato a realizzare un’opera che coniughi sviluppo infrastrutturale, sicurezza, tutela dell’ambiente e qualità della vita».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui