Cesena, circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra: via ai lavori entro il 2026

Circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra, entro il 2026 via ai lavori. La Giunta Regionale ha approvato nei giorni scorsi la graduatoria, e l’attribuzione delle relative risorse a valere sul fondo Fsc 2021-2027, conseguente all’avviso per manifestazioni di interesse per il finanziamento di interventi di viabilità provinciale e per infrastrutture di trasporto. Tra le opere finanziate, con risorse pari a 12 milioni di euro, è inclusa anche la circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra (variante alla SP7 Cervese tra il casello autostradale A14 “Cesena” e l’abitato di Calabrina). Il progetto, proposto attraverso la collaborazione tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, ha un importo complessivo di 15,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di cofinanziamento (1,9 milioni da parte, rispettivamente, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena).

“Questa è davvero un’ottima notizia per la nostra città – commenta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – perché finalmente potremo realizzare un’opera fondamentale per la viabilità, attesa da tanto. Ci sono voluti anni per arrivare a questo risultato, andando a riprendere in mano un progetto che era finito in un cassetto, ma ne è valsa la pena, perché si tratta di un’infrastruttura necessaria che metterà finalmente in sicurezza i centri abitati di Calabrina e Villa Calabra, liberandoli dal traffico, in particolare quello pesante, velocizzerà il collegamento tra l’autostrada A14 ed il mare e garantirà anche un accesso più fluido all’area dove sarà realizzato il nuovo ospedale.”