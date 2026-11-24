Il comitato “Insieme per una Sp7 sostenibile”, formato da cittadini residenti tra gli abitati di Calabrina, Villa Calabra e Pioppa a Cesena, guarda con interesse alla proposta di realizzare la circonvallazione Cervese a ovest dell’abitato di Calabrina. Una delle ipotesi presentate nel documento dello studio faentino “Enser”, che si articola in un tracciato stradale di 2.978 metri a ovest dell’attuale Cervese e già giudicato «ottimale in termini di variazioni di tempo e di percorrenze dei veicoli pesanti». Secondo l’analisi degli ingegneri, inoltre, questa variante, chiamata nel report 2A, sarebbe in grado di far defluire quasi integralmente il traffico dal tratto della Cervese a Calabrina, dimezzandolo nella zona di Villa Calabra.

Lo studio

Sulla base delle valutazioni di “Enser”, il comitato appoggia, dunque, l’opzione 2A. «L’analisi multicriteria individua nell’alternativa 2A la soluzione con il punteggio più alto: 56,48 contro 52,24 dell’opzione 2B – ricorda il comitato –. E la colloca tra le opzioni più convenienti in termini di rapporto costi-benefici. “Enser” evidenzia che la possibilità 2A evita gli stretti passaggi tra le abitazioni presenti nelle altre variati. Ottimizza il frazionamento delle aree agricole e presenta un minor numero di interferenze con i canali consorziali di scolo».

Traffico

Il progetto 2A, inoltre, risponderebbe a diverse esigenze già presentate anche dallo stesso comitato. In particolare, citano «la riduzione del traffico di attraversamento; i collegamenti con San Giorgio; l’accessibilità delle attività produttive e commerciali e le connessioni con l’area di Pisignano». Rispetto a questa ipotesi, vengono riconosciuti i benefici alla viabilità sul tratto che tocca Calabrina, dove «come mostra lo studio si potrebbe arrivare a una riduzione significativa del traffico», ma esige che i benefici interessino tutte le frazioni. «A Villa Calabra – proseguono dal comitato – la riduzione sarebbe parziale, perché una parte continuerebbe a usare il tracciato storico».

Lavorare su ciò che c’è

Sull’eventualità di prolungare il tracciato della variante fino alla rotonda di Pioppa, il comitato è categorico: «Un ulteriore prolungamento comporterebbe altro consumo di suolo – dicono – e la sottrazione di nuove porzioni di territorio libero. Prima di pensare a nuove estensioni è opportuno valutare la possibilità di migliorare la viabilità esistente». Pertanto, condividono lo spunto del sindaco Enzo Lattuca, che propone di «ampliare il tratto stradale tra Calabrina e la prima rotonda di Pioppa», ai fini di un miglioramento del flusso veicolare.

Agricoltura

Oltre alla sicurezza nei punti critici, identificati «nell’intersezione tra via Mariana e la Provincale 70 e nella continuità con i collegamenti tra Gattolino, Calabrina, Villa Calabra e San Giorgio», il comitato chiede garanzie per le attività agricole presenti nei territori che verrebbero attraversati dalla nuova arteria: «La progettazione dovrà ridurre al minimo la frammentazione dei fondi; garantire gli accessi alle aziende e preservare a funzionalità delle attività agricole». Rammentando che «la stessa relazione “Enser” individua nell’alternativa 2A un’ottimizzazione del frazionamento delle aree agricole».

Partecipazione