Il comitato “Insieme per una Sp7 sostenibile”, formato da cittadini residenti tra gli abitati di Calabrina, Villa Calabra e Pioppa a Cesena, guarda con interesse alla proposta di realizzare la circonvallazione Cervese a ovest dell’abitato di Calabrina. Una delle ipotesi presentate nel documento dello studio faentino “Enser”, che si articola in un tracciato stradale di 2.978 metri a ovest dell’attuale Cervese e già giudicato «ottimale in termini di variazioni di tempo e di percorrenze dei veicoli pesanti».
Secondo l’analisi degli ingegneri, inoltre, questa variante, chiamata nel report 2A, sarebbe in grado di far defluire quasi integralmente il traffico dal tratto della Cervese a Calabrina, dimezzandolo nella zona di Villa Calabra.