Cesena, “Cinema du Desert”: serata benefica il 14 giugno a Podere Palazzo

L’organizzazione “Bambini nel deserto” di Luca Iotti è orgogliosa di annunciare l’evento “Cinéma du Desert - Cinema Solare Itinerante” che si svolgerà la sera del 14 giugno dalle 18.30 presso Podere Palazzo in via Madonna dell’Olivo 6455.

Questa serata nasce con lo scopo di diffondere il fascino della cultura cinematografica e di affiancarlo con l’impegno umanitario. Infatti si proietterà in un cinema all’aperto il film “Marcher sur l’eau” di Aissa Maigal, che narra la storia di un ragazzino nigeriano di nome Houlaye che deve percorrere diversi chilometri al giorno per prendere l’acqua. Per cui il villaggio si riunisce per creare un pozzo.

Lo scopo dell’evento però non è soltanto quello di offrire una serata di svago, ma anche di supportare progetti umanitari fondamentali come le spedizioni di “Bambini nel deserto”. Il costo sarà di 25 euro nei quali è compreso il rinfresco e la cena in collaborazione con le Cucine popolari.

“La nostra mission è creare un ponte tra culture diverse, promuovendo la solidarietà e l’empatia attraverso il potere del cinema” spiega la responsabile Francesca Truzzi.