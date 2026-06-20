Cesena, “Ciclo sostenibile”: 760 kit gratuiti per la riduzione dei rifiuti e abbattere i tabù

Promuovere un ciclo mestruale più sostenibile e abbattere i tabù che ancora oggi lo circondano. Con questo obiettivo nasce “Ciclo sostenibile”, progetto del Comune di Cesena, dell’Unione Valle del Savio, dell’Unione Rubicone e Mare e dell’Ausl Romagna.

L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di 760 kit contenenti una coppetta mestruale e due slip assorbenti riutilizzabili (uno per il giorno e uno per la notte) disponibili in tutte le taglie. Non mancheranno incontri, laboratori e attività di educazione mestruale aperti alla cittadinanza.