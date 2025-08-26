Cesena. Ciclista investito da un’auto, ricoverato al Bufalini

Questa mattina, intorno alle 10:00, un ciclista di 79 anni è stato investito da una Fiat Panda a Cesena. L’incidente è avvenuto quando l’auto, guidata da un uomo residente a Bologna e domiciliato a Cesena, stava percorrendo via Mariani in direzione via Ravennate.

Le condizioni del ciclista

Nonostante il forte impatto, il ciclista è rimasto cosciente. Le sue condizioni non sembrano gravi. È stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale “Bufalini” per accertamenti.

La Polizia locale di Cesena è intervenuta sul posto per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.