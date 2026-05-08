Cesena, ciclista investita e uccisa, il 64enne alla guida positivo alla cocaina: dopo l’arresto evade dai domiciliari e finisce in carcere

Ciclista travolta e uccisa a Cesena: il conducente dell’auto era positivo alla cocaina. Martedì 5 maggio, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 64enne italiano per omicidio stradale. Martedì scorso, alle prime ore dell’alba, i Carabinieri erano intervenuti in piazza Aldo Spallicci, a seguito dell’investimento di una ciclista 56enne, di origini cinesi, da parte di una Honda Jazz, condotta da un 64enne, della zona. L’uomo, procedendo lungo la medesima direzione di marcia, verosimilmente non tenendo una velocità adeguata, tamponava la ciclista, che veniva dapprima caricata sul mezzo e successivamente trascinata per diversi metri, rimanendo incastrata sotto il veicolo. Per la donna non c’è stato, purtroppo, nulla da fare; è deceduta nell’immediatezza a causa dei gravi traumi riportati. Il conducente della vettura coinvolta nel sinistro, in apparente stato di alterazione e curato dai sanitari dell’ospedale “Bufalini” di Cesena per alcune lesioni riportate, è stato anche sottoposto a preliminare screening qualitativo per la ricerca di sostanze stupefacenti, risultando positivo alla cocaina. Successivi accertamenti svolti dai Carabinieri, hanno consentito di far emergere un precedente consumo di sostanze, avvenuto quella stessa notte, in altra località.

Al termine delle operazioni e formalità, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale di Forlì. La mattina successiva l’uomo, trovato dai Carabinieri fuori dalla sua abitazione (senza alcuna autorizzazione o motivo valido), è stato denunciato quale presunto autore del reato di “evasione”.

Nella giornata di giovedì 7 maggio, il Giudice del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere.