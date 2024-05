Cesena, “ci sono ancora bombole di gpl lungo il fiume”: un passante fa recuperare i “ricordi” dell’alluvione

Tra i residui lasciati dall’alluvione di maggio dello scorso anno sul lungo fiume c’erano anche delle bombole gpl. Erano una ditta di Bora travolta dal Torrente Borello. Le bombole erano poi finite nel Savio in grande quantità al punto che il camion con il ragno che tentava di liberare le arcate del ponte nuovo piene degli alberi franati dalla collina ad un certo punto dovette sospendere le operazioni nel timore che si innescasse una situazione pericolose. In gran parte rimosse, tre di queste bombole erano state avvistate nel lungo Savio da un cesenate a passeggio che ne ha prontamente segnalato la presenza potenzialmente pericolosa. Nella mattinata di ieri sono finalmente state portate via.