Cesena, “Chorus” vuole parlare il linguaggio universale della musica per tutti

Rullo di tamburi: la nuova stagione musicale della “Chorus institute of musica arts” prende il via nella giornata di oggi, 4 settembre, con un open day, dalle 16.30, tra le mura della scuola. Insegnanti e giovani musicisti non si sono fermati durante il periodo estivo, con iniziative di spicco quali il festival musicale “Suoni” e i due concerti in collaborazione con i “Rock’in 1000”, pronti a conoscere ed accogliere nuovi appassionati dell’arte greca. Durante l’evento odierno, sarà possibile visitare la scuola, incontrare i docenti ed effettuare lezioni di prova gratuite.

I corsi offerti durante l’anno, rivolti a tutte le fasce d’età, comprendono l’insegnamento di strumenti a percussione, fiato, corda, lezioni di canto, oltre a sintetizzatori e musica elettronica. Accanto alle lezioni individuali, “Chorus” propone numerosi corsi collettivi che promuovono l’apprendimento condiviso e l’esperienza di fare musica con altri musicisti, con i corsi musica d’insieme, coro, armonia e composizione, ear training, software e audio recording, songwriting, accompagnamento pianistico per cantanti. Particolare attenzione è riservata anche all’educazione musicale dei più piccoli, con percorsi dedicati all’avvicinamento alla musica. A questi ultimi, la scuola dedicherà un open day esclusivo martedì 16 settembre, alle 17.

«La musica – sottolinea Elena Di Dato, direttrice della scuola – rappresenta un linguaggio universale capace di superare barriere geografiche, generazionali e culturali, diventando strumento di dialogo, incontro e condivisione, tra musicisti uniti dalla stessa passione. La scuola si propone così come luogo di connessione e di crescita collettiva, dove possono nascere nuove collaborazioni, amicizie e percorsi artistici comuni».