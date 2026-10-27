Cesena, chiusa al traffico una corsia del Ponte Vecchio giovedì 29 ottobre

Per consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento delle reti e degli scarichi diretti della fognatura pubblica in zona San Rocco, giovedì 29 ottobre, dalle 7 alle 18, sarà istituito un divieto di transito su una corsia del Ponte Vecchio.

Il provvedimento riguarderà la corsia con direzione dalla rotonda del Ponte verso via Luigi Carlo Farini, all’intersezione con via Alessandro Bonci. Durante la chiusura non sarà consentito il transito a veicoli, biciclette e pedoni, con l’unica eccezione dei mezzi di cantiere. La misura si rende necessaria per permettere alle imprese incaricate, Coromano Srl ed Edilvale di Valentino Cataldo, di operare nelle migliori condizioni di sicurezza durante le lavorazioni di finitura.

Lungo il percorso interessato dal cantiere, in via Canonico Lugaresi, all’intersezione con la rotonda, e in via Zuccherificio, all’intersezione con Ponte del Risorgimento, sarà installata apposita segnaletica. La chiusura comporterà inoltre modifiche ai percorsi delle linee del trasporto pubblico locale che transitano nella zona, che saranno deviate su itinerari alternativi.