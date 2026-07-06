Cesena, chiudono altri due negozi di qualità in pieno centro storico

Cesena
“Bosco Cesena” in via Strinati
“Bosco Cesena” in via Strinati
“Industree” in corso Mazzini
“Industree” in corso Mazzini

Il negozio non si mantiene? La soluzione è rapida: si chiude bottega e si apre un sito web, che costa anche meno. L’epidemia dello sfitto si sta diffondendo a macchia d’olio per le vie del centro di Cesena: alla fine di questo mese chiuderanno altri due negozi, entrambi situati tra le vie pedonali a vocazione commerciale più emblematiche del cuore cittadini. Sono “Bosco Cesena”, in via Strinati, che tratta principalmente fiori essiccati e oggettistica, e “Industree”, in corso Mazzini, negozio di abbigliamento realizzato con tessuti di recupero. Entrambi sono figli del concetto di “nuova bottega” e non hanno poco in comune: la vocazione ecologica, il ritorno alla manualità e l’estetica pulita con richiami scandinavi. Il target di clienti è la fascia medio-alta, sempre più difficile da conquistare e il cui coinvolgimento in calo ha portato una decisione drastica e condivisa: si chiude a fine luglio.

Il problema

«Quelli del centro escono solo di sera, per fare aperitivo - dice Alice Fabbri, una dei tre soci, che col marito ha fondato a Forlì il primo “Bosco” - Molti altri, invece, non mettono piede in centro, se non durante le festività . Ce ne accorgiamo soprattutto a Forlì, quando la gente viene a vedere le luminarie. Dopo 7 anni di attività, entrano incuriositi e ci chiedono se il negozio è nuovo. Del resto, cos’altro è rimasto in centro?».

Le fa eco Niccolò Battistini, di “Industree”: «La nostra risorsa principale negli ultimi anni è stata la cerchia formatasi di abituali, amici e affezionati. Ci hanno sostenuto nello sviluppo di questo progetto e nel successivo arricchimento, partecipando a workshop e dj set. Oggi, però, non c’è più un movimento sufficiente a giustificare le spese di gestione di un negozio fisico. Come brand, sentiamo l’esigenza salvaguardarci, anche dal punto di vista economico».

Nuove abitudini d’acquisto

A sentirlo, più che una marcia indietro, sembra una ristrutturazione: la nuova strategia consiste nel variare maggiormente nei luoghi e nelle collezioni, permettersi di sperimentare di più e mantenere il brand vivo. Nel concreto, vuol dire lavorare con i temporary store, spostandosi di città in città, mentre si lanciano drop-evento sul sito web, puntando a realtà più dinamiche, come Firenze e Milano.

Si tende, dunque, una mano al digitale, non per scelta (parte del concept fondativo di entrambi è basato sulla sensorialità) ma per necessità, per adattarsi a un ritmo e una modalità di vendita che ormai struttura anche i bisogni dei clienti.

«Molti clienti oggi entrano in negozio e pensano che gli facciamo le composizioni sul momento, sono abituati ad ordinare le cose su Amazon, comodamente dal loro divano - fa notare Alice - Dobbiamo adattarci al mercato, la personalizzazione, che curiamo moltissimo (ci vogliono ore per realizzare a mano una composizione-intreccio su misura, ndr) ci sarà ,ma con opzioni ridotte».

Il nodo del personale

Sono cambiati anche i dipendenti, creando non poche difficoltà: «Una nuova sede, come progetto aziendale, richiede molta fiducia e impegno costante e purtroppo non è quello che abbiamo ricevuto dai nostri apprendisti. Partono carichi ma dopo sei o sette mesi si licenziano. La motivazione? Non vogliono lavorare durante il week end, proprio quando i potenziali clienti hanno tempo per uscire di casa e fare compere. Per il futuro ci affideremo unicamente agli over 50».

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