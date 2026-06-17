Cesena, chiude storico ristorante in collina in mano da 23 anni alla stessa famiglia

Dopo oltre 20 anni di gestione Ravegnani, il noto ristorante “Al Molino” di Diolaguardia, chiuderà a fine mese. «L’attività era fiorente, chiudiamo per motivazioni familiari». Questa la spiegazione fornita dallo chef Mattia, che tiene a precisare: «Non è stata una mia scelta».

Negli ultimi 23 anni la famiglia Ravegnani ha costruito un’attività che nel tempo è diventata un punto di riferimento per i cesenati e trova il suo punto di forza proprio nella gestione familiare: partecipi da sempre all’attività Massimo, la moglie e i tre figli: Denis, titolare ufficiale dal 2018, Genni, addetta al servizio in sala, e Mattia, chef specializzato in pasticceria.

Sulla storia di famiglia, durante una conversazione a cui sono presenti tutti e cinque, Denis dichiara: «Siamo cresciuti nella ristorazione, dobbiamo tutto a nostro padre». Massimo Ravegnani, 56 anni di esperienza sulle spalle, racconta con piacere dei suoi primi inizi in riviera e del ristorante cesenate “Da Gianni”: «Ero lo chef, e lo avevo portato al top». Poi la messa in proprio e i fruttuosi anni a Monteleone, con 300 matrimoni in sei anni e una segnalazione della guida Michelin nel 1999.

In seguito a dissidi con i proprietari di Monteleone era nato l’attuale ristorante, non senza qualche difficoltà: «La via Garampa è stata dura, siamo stati dei pionieri, quando siamo arrivati era ancora una taverna, ora consiglio solo, sono qui per stare con i miei figli».

Gli fa eco Mattia: «Quelli del posto non erano abituati a seguire le regole della buona ristorazione, i clienti si comportavano come a casa loro e si servivano da soli. Noi volevamo le nostre regole, e venivamo percepiti come dei montati. Si passò così dai menù di tagliatelle ai filetti».