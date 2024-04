Cesena, chiostro di San Francesco ed eventi estivi: come presentare la proposta al Comune

I luoghi dell’estate cesenate. Di anno in anno la città di Cesena si prepara ad accogliere la bella stagione estiva riaprendo le porte alle location a cui i cesenati, e i frequentatori assidui della città malatestiana, sono particolarmente affezionati. Tra gli altri c’è anche il chiostro di San Francesco, in pieno centro storico e alle spalle della Biblioteca Malatestiana, che nel corso dei prossimi mesi tornerà ad essere palcoscenico privilegiato di iniziative e proposte culturali. A questo proposito, per poter organizzare eventi e spettacoli in questa storica cornice cittadina, impreziosita da colonne e capitelli dell’ex convento dei frati, i proponenti dovranno partecipare alla manifestazione d’interesse pubblicata nella giornata di oggi, giovedì 4 aprile, sul sito del Comune.

“Anche quest’anno – commenta l’assessore alla Cultura Carlo Verona – nell’ottica di incrementare ulteriormente l’offerta culturale attraverso una selezione qualificata di proposte di eventi e spettacolo dal vivo, rilanciamo il Chiostro di San Francesco quale principale luogo di spettacoli ed eventi in centro storico, favorendo la diffusione di contenuti culturali e creativi, delle attività e delle proposte culturali provenienti dal territorio, in uno degli spazi più belli della città. Per tradizione le rassegne estive, come concerti, letture o spettacoli teatrali, vanno in scena in luoghi cari ai cesenati, penso al Chiostro, ma anche alla Rocca Malatestiana, a Villa Silvia-Carducci, e alle piazze del centro storico. Sono questi luoghi di socializzazione e incontro da valorizzare in tutti i modi possibili aprendoli alla città, con particolare riferimento alle associazioni e al mondo della scuola da cui arrivano ogni anno proposte di qualità davvero interessanti”.

L’invito ad aderire alla call è rivolto alle associazioni e agli Enti del Terzo Settore, aventi da statuto la produzione, promozione e diffusione di manifestazioni, eventi e contenuti culturali; operatori economici operanti nell’ambito delle Industrie Culturali e Creative (ICC); istituti scolastici di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio del Comune di Cesena, Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale, Coreutica e Università per la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali, presentazione degli esiti di laboratori e progettualità condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale; scuole, in qualsiasi modo costituite nei termini di legge, che abbiano tra le attività principali la formazione nell’ambito delle discipline musicali, coreutiche (danza, balletto, recitazione, ecc.), teatrali, espressive, per la realizzazione di spettacoli (da evincersi nello Statuto o Atto costitutivo) che rappresentino esiti di corsi condotti durante l’anno scolastico e altre iniziative che abbiano carattere di interesse generale.

Tutti gli eventi e gli spettacoli proposti dovranno avere luogo presso il Chiostro di San Francesco, nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 settembre. Per presentare la propria proposta è necessario compilare l’apposito form online disponibile sul portale comunale Cesena Cultura (https://sititematici.comune.cesena.fc.it/cesenacultura), entro e non oltre le ore 13 di lunedì 15 aprile 2024. All’interno del form si dovrà specificare la tipologia di soggetto richiedente, la data, il titolo dell’evento, l’articolazione del progetto secondo i criteri elencati, e i contatti del referente del progetto. Eventuali domande fuori termine potranno accedere al bando “Cesena che spettacolo! 2024”, richiedendo lo spazio del Chiostro. Ai soggetti proponenti sarà concesso un utilizzo gratuito del Chiostro, allestito, per il numero delle giornate richieste per la realizzazione degli eventi richiesti, per un massimo di 5 utilizzi in tutta la stagione.