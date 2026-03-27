Cesena, chiesa gremita per l’addio a Glauco Igor Prati dopo il tragico incidente in moto VIDEO

Alla chiesa parrocchiale di Capannaguzzo si è celebrato l’addio a Glauco Igor Prati, il 20enne morto martedì mattina in un tragico incidente stradale mentre percorreva la via Calcinaro alla guida della sua moto. Lo scontro con un’auto, per ragioni ancora in corso di accertamento, gli è stato fatale, strappandolo improvvisamente alla vita mentre si recava all’università dove aveva cominciato a frequentare il corso di laurea di Architettura.

Chiesa gremita dentro e fuori in un unico abbraccio commosso da parte soprattutto di tanti giovani. Gli amici di infanzia e gli ex compagni di classe lo hanno ricordato alla fine della messa.

L’ondata di cordoglio e di affetto che si è propagata non appena si è diffusa la notizia della sua morte è stata una immediata testimonianza di quanto fosse conosciuto e benvoluto. In questi giorni lo hanno ricordato con un minuto di silenzio all’istituto Garibaldi Da Vinci dove si era diplomato all’indirizzo Cat di Geometri e dove gli studenti hanno avviato anche una piccola raccolta fondi per mostrare vicinanza alla famiglia. Tanti invece hanno affidato ai social il proprio ricordo, raccontandone la gentilezza ma anche sue grandi passioni, compresa quella per le moto, che lo aveva portato a guidare quella Kawasaki nera su cui ha perso la vita martedì, centrato da un’automobilista che probabilmente (questa l’ipotesi dopo le prime ricostruzioni) non lo aveva visto arrivare. Conosciuta e benvoluta è anche la sua famiglia, che anche per via del forno pasticceria del padre Michele (in questi giorni chiuso per lutto) è molto nota a Capannaguzzo. Oltre al padre, Igor lascia la mamma Iara, le sorelle Suami e Iasmin, oltre a parenti e amici, alcuni dei quali già nei giorni scorsi si sono messi in viaggio per raggiungere Cesena in tempo per il funerale.