Cesena chiama Houston: Onit sbarca negli Stati Uniti - Gallery

Piraccini è stato uno dei fondatori di Onit: ripensando al 2001, ora è dove si immaginava? «C’era l’ambizione di fare qualcosa di importante, quello sì. Pensare sempre a come migliorare rispetto al giorno prima è stata la molla per crescere».Visto che chi lavora nella tecnologia guarda sempre al futuro, come si immagina Onit nel 2035? «Oggi è diventato difficile rispondere. Se 5-6 anni fa si poteva avere una visione di mercato o di profili, ora tutto è una scoperta continua: con l’impatto dell’intelligenza artificiale, è davvero dura immaginare a lunga scadenza come saremo. L’unico aspetto su cui possiamo concentrarci è non fermarci mai su quello che abbiamo fatto fino a ieri, perché i tempi cambiano e dobbiamo essere pronti a cambiare anche noi. Alla fine, la vera sfida che ci attende è questa».© RIPRODUZIONE RISERVATA