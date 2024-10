Cesena, “Cessate il fuoco in Palestina”: lo striscione sulla facciata del municipio

Da oggi sulla facciata del municipio si legge un messaggio forte e chiaro: “Cessate il fuoco in Palestina”. È scritto su uno striscione che è stato appeso, dando attuazione a quanto votato in Consiglio comunale il 31 luglio scorso, quando il gruppo consiliare Fondamenta-Alleanza Verdi Sinistra aveva presentato una mozione che impegnava la giunta ad attivarsi in tutte le forme possibili per sostenere le azioni volte a promuovere la pace e la giustizia nei territori palestinesi occupati, anche adottando appalti etici e l’affissione di striscioni.