Cesena, “Cerina sul Mare”: lo storico ristorante da San Vittore a Milano Marittima

Se la stagione estiva non sembra momentaneamente decollare, al contrario decolla la neo attività a Milano Marittima “Ristorante Cerina sul Mare”, avviata la scorsa settimana presso il bagno Samuele 275. Un connubio tra mare e terra, “delocalizzando” sulla costa le proprie radici ed offrendo ai propri clienti la stessa filosofia familiare mostrata nella storica attività a San Vittore. È un’avventura stimolante per una storia iniziata nel 1965, quando Alba Veneti e Alberto Dallara, insieme alla nonna Cerina (che ha dato appunto il nome al ristorante), rilevarono l’osteria Cesarina, nel centro di San Vittore, e con le giovani figlie Lalla, Rosanna e Graziella lanciarono quella che allora era un’osteria a tutti gli effetti, luogo in cui oltre a mangiare, si passavano I pomeriggi davanti ad un bicchiere di vino e a una partita a carte. Dieci anni dopo, nel 1975, nacque il ristorante e ci fu il trasferimento nei locali odierni. Negli anni Ottanta fu poi aggiunto il forno a legna per le pizze e via il menù è stato arricchito con molti piatti a base di verdure, formaggi e salumi tipici, come gli insaccati di mora romagnola, lo squacquerone e il formaggio di fossa di Sogliano. A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, si è avvicendata nei vari ruoli dell’attività la quarta generazione della famiglia Dallara: Davide, Andrea, Roberta, Piergiorgio, Vincenzo, Alessia e Sara.

L’avventura in riva al mare

«Poter esprimere la nostra idea di familiarità con la cucina al mare era sempre stato un po’ il nostro sogno e siamo felicissimi ora di poterlo realizzare. Dopo il Covid, d’estate avevamo incominciato a chiudere il nostro ristorante a San Vittore: le persone nella calda stagione preferivano le location al mare e i numeri non erano più gli stessi. Quest’anno abbiamo così avviato la nuova attività a Milano Marittima. La location potrebbe un po’ spaventare i clienti della” tradizione”, ma in realtà abbiamo voluto mantenere gli stessi valori trasmessi alla “Cerina”, che è un marchio che da anni ha preso piede e sono tanti i clienti cesenati disposti a seguirci anche a Milano Marittima. Ci auguriamo anche un buon afflusso da parte dei tanti turisti che si riversano sulla nostra costa. Oltre ai piatti di pesce, che sul mare non possono mancare e le chitarrine fresche alle vongole che vanno per la maggiore, non potevano mancare i nostri piatti di terra, rigorosamente fatti in casa, della tradizione romagnola. Nel nostro ristorante marittimo abbiamo pensato di trasferire anche l’idea di cocktail-bar, così come già avviene a San Vittore, per fornire al cliente un servizio completo, abbinando al piatto scelto il cocktail migliore».

“Cerina sul mare” offre la possibilità di riunirsi anche solo per bere qualcosa in compagnia in orario aperitivo, con i cocktail-bar presenti nella parte interna ed esterna al ristorante.

«Sono diversi gli alberghi a Milano Marittima che offrono solo un servizio bed and breakfast o mezza pensione e questo è un input in più per le attività nel settore della ristorazione», racconta Alessia Torri, titolare dell’attività.