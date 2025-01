Cesena, centro sportivo Villarco: costi aumentati per rifare il campo di calcio e caccia a mezzo milione di euro per nuovi spogliatoi

Lievitano i costi per ammodernare il centro sportivo di Villarco e il Comune è costretto a rivedere i piani fatti a suo tempo, andando a caccia di soldi attraverso un bando regionale per cercare di tradurre in realtà la volontà di rifare non solo il campo di gioco, realizzando un nuovo manto in erba sintetica, ma anche gli spogliatoi.

Spogliatoi inadeguati

Questa seconda opera nasce da una doppia esigenza: da una parte, quelli attuali, che furono realizzati nel 1989, sono troppo piccoli; dall’altra parte, allora non furono concepiti adottando misure di contenimento energetico, e questo incrementa i costi di gestione per riscaldamento, acqua calda ed elettricità. Perciò si prevede di demolirli e costruirne di nuovi, ma la spesa stimata per farlo è sostanziosa: 720mila euro.

Lavori in due stralci

I fondi a disposizione non sono sufficienti per fare tutto quanto, visto che per realizzare il nuovo terreno di gioco servono altri 600mila euro. Quindi la Giunta comunale, in una delle sue ultimissime delibere del 2024, ha approvato “in linea tecnica”, dato che non ci sono ancora i finanziamenti indispensabili, un progetto aggiornato di fattibilità tecnico-economica e un nuovo quadro economico, separando in un secondo stralcio, collegato ma distinto da quello per il manto erboso sintetico, i lavori per gli spogliatoi. Il tutto per un impegno economico totale di 1 milione e 320mila euro con l’obiettivo di garantire un salto di qualità all’impianto sportivo di Borgonuovo-Villarco (questa la denominazione ufficiale) gestito dalla Asd Torre del Moro.

I finanziamenti

Nello scorso mese di maggio la Giunta aveva approvato un progetto da 500mila euro per rifare il campo per il calcio a undici. È inoltre arrivata un’opportunità: un contributo regionale a fondo perduto specificamente destinato agli enti locali proprio per realizzare interventi su strutture sportive di proprietà pubblica. Quello che si può ottenere è pari al 70% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 500mila euro. Alla provincia di Forlì Cesena è stata destinata una fetta di circa 2 milioni di euro complessivi, su 24 milioni di stanziamenti per l’intera Emilia Romagna.

Nuovo piano economico

Intanto, l’ufficio Edilizia sportiva del settore Lavori pubblici del Comune ha eseguito analisi per migliorare le dotazioni del campo in erba sintetica, integrando il piano di riqualificazione che era già stato approvato. Questo ha reso necessaria una revisione dei prezzi per allinearli a quelli di mercato e quindi la spesa programmata è stata alzata da 500mila a 600mila euro. A questo è stato aggiunto il capitolo spogliatoi: per eseguire anche questo secondo intervento senza gravare troppo sulle casse di Palazzo Albornoz, si è deciso di cercare di ottenere tramite bando regionale 500mila euro di finanziamenti, che limiterebbero a 220mila euro l’onere economico a carico del Comune.

Tante risorse per lo sport

Si tratta dell’ennesimo intervento sugli impianti sportivi messo in campo fin dalla prima sindacatura dalla Giunta Lattuca, con una grossa spinta dell’assessore Christian Castorri, e altri ne seguiranno. Tra questi ci sono progetti alimentati dal Pnrr, dalla riqualificazione del polo dell’atletica leggera in zona ippodromo (5,3 milioni) alla creazione di un centro servizi collegato al polo sportivo di Villachiaviche (4,5 milioni).