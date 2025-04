Cesena, centro sportivo Fiorenzuola: dal 2026 via ai lavori per una nuova palazzina

Il Comune di Cesena lavora alla definizione di un importante intervento inserito nel progetto ‘Cesena Sport City’. Si tratta della riqualificazione del centro sportivo Fiorenzuola in via Marzolino, con realizzazione della relativa connessione ciclabile, per cui l’Amministrazione comunale si candida al Bando pubblico per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo totale di 3.800.000,00 euro. Il progetto candidato ben risponde all’avviso pubblicato, in quanto prevede interventi di qualificazione della città pubblica, del verde urbano e della mobilità sostenibile.

“L’obiettivo del Piano di Sviluppo – commenta l’assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici Christian Castorri – è quello di migliorare la qualità della vita delle persone, offrendo a tutti la possibilità di sperimentare nuovi percorsi e stili di vita attivi, sani, partecipati e sostenibili, attraverso il consolidamento del concetto di benessere e salute, non solo legato al benessere fisico, ma anche alla dimensione aggregativa e sociale, grazie al potenziamento dell’offerta di spazi e occasioni per la socialità. Movimento, inclusione e comunità sono tre concetti chiave su cui si basa la visione di ‘Cesena Sport City consolidata in questi anni sul territorio attraverso il miglioramento e l’ampliamento dell’impiantistica sportiva. Con l’intervento di via Marzolino che non si limita a un semplice ammodernamento delle strutture sportive, ma punta a trasformare l’intera area in un polo attrattivo per la comunità – prosegue l’Assessore – procediamo in questa direzione e lo facciamo cogliendo un’opportunità fondamentale per la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile di Cesena.”.