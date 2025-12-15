Cesena, centro sportivo di Villarco: conclusi i lavori al campo da calcio

total artículos:

Procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori di rifacimento del campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di Villarco, intervento finanziato con 600mila euro dall’Istituto per il Credito Sportivo e inserito nel più ampio progetto di riqualificazione del polo sportivo sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Ad oggi, le opere risultano quasi del tutto concluse: sono conclusi gli interventi di scavo e preparazione del fondo, comprensivi dei sistemi di drenaggio verticale e orizzontale, così come la posa del nuovo manto in erba sintetica e la realizzazione della segnaletica di gioco conforme al regolamento F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti. Nei prossimi giorni è prevista l’installazione delle nuove porte, delle panchine, e il ripristino dell’area occupata dal cantiere, ultimo passaggio prima della piena fruibilità del campo.

“Stiamo rispettando gli impegni assunti – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport, Christian Castorri – e siamo ormai nella fase finale di un intervento molto atteso dalla società sportiva e dal quartiere Oltresavio. A gennaio, dopo le festività, restituiremo alla città un campo moderno, efficiente e utilizzabile in ogni periodo dell’anno, capace di rispondere alle esigenze degli atleti e di sostenere l’importante attività svolta dalla ASD Torre del Moro”.

Una volta completata l’installazione delle attrezzature di gioco e concluse le verifiche tecniche finali, collaudo incluso, il campo da calcio tornerà pienamente fruibile, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento complessivo del centro sportivo di Villarco avviato nell’ambito di Cesena Sport City, la progettualità a cura dell’Amministrazione comunale che si pone l’obiettivo di migliorare costantemente l’impiantistica sportiva cittadina.