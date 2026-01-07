Cesena, centro sovracomunale di Protezione Civile: approvato l’ampliamento

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’ampliamento del Centro sovracomunale di Protezione Civile di via Parri 535, a Torre del Moro. L’intervento, dal valore complessivo di 410 mila euro, rappresenta un passo importante per il potenziamento del sistema di protezione civile a servizio non solo del territorio comunale, ma dell’ambito sovracomunale.

“Questo intervento – commenta il sindaco Enzo Lattuca – conferma l’attenzione e il costante impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare la sicurezza del territorio, a partire dal pieno sostegno al ruolo strategico del sistema di Protezione Civile. Un investimento che valorizza una struttura fondamentale, destinata a rimanere a disposizione non solo del Comune, ma anche della Regione, della Prefettura e delle strutture operative regionali e nazionali, garantendo una risposta sempre più efficace in caso di emergenze. Realizzato infatti a partire dal 2016 – prosegue il Sindaco – il presidio di via Parri è oggi un punto di riferimento fondamentale per i Comuni, il volontariato locale e le strutture operative, ed è sede del Centro operativo comunale, che si attiva in caso di emergenza. Tuttavia, le esperienze maturate in occasione di eventi emergenziali di particolare intensità, per ultima l’alluvione, hanno lasciato emergere la necessità di ulteriori spazi e di una migliore organizzazione funzionale”.

Il progetto approvato prevede: l’ampliamento della struttura esistente, con la realizzazione di nuovi spazi destinati a cucina di emergenza, sala mensa, ufficio volontariato e servizi; l’adeguamento e la rifunzionalizzazione degli spazi attuali, per ospitare uffici e sale operative dedicate alla gestione delle emergenze.

L’intervento consentirà di raggiungere gli standard previsti dalla normativa vigente e di migliorare in modo significativo l’efficienza operativa del Centro, garantendo risposte più rapide ed efficaci in caso di emergenza. Il finanziamento dell’opera è assicurato per 200.000 euro da contributo regionale, nell’ambito delle politiche di potenziamento del sistema di protezione civile previste dalla D.G.R. 898/2022, e per 210 mila euro da fondi comunali.